МИД КР попросил власти Якутии защитить добропорядочных кыргызстанцев

МИД Кыргызстана распространил сообщение, в котором выразил осуждение совершенного 17 марта 2019 г. в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации тяжкого преступления в отношении жительницы г.Якутска, по которому подозревается гражданин Кыргызской Республики.

"В г.Якутск направлены представители государственных органов Кыргызской Республики для осуществления взаимодействия с местными органами власти и урегулирования ситуации в духе союзнических и дружественных отношений между кыргызским и российским народами", - говорится в релизе дипведомства.

Сообщается, что "при этом Министерство ожидает объективное и беспристрастное расследование уголовного дела, а также просит компетентные органы Республики Саха (Якутия) обеспечить безопасность законопослушных и добропорядочных граждан Кыргызской Республики".