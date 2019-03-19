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МИД КР попросил власти Якутии защитить добропорядочных кыргызстанцев

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- ВБ
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МИД Кыргызстана распространил сообщение, в котором выразил осуждение совершенного 17 марта 2019 г. в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации тяжкого преступления в отношении жительницы г.Якутска, по которому подозревается гражданин Кыргызской Республики.

"В г.Якутск направлены представители государственных органов Кыргызской Республики для осуществления взаимодействия с местными органами власти и урегулирования ситуации в духе союзнических и дружественных отношений между кыргызским и российским народами", - говорится в релизе дипведомства.

Сообщается, что "при этом Министерство ожидает объективное и беспристрастное расследование уголовного дела, а также просит компетентные органы Республики Саха (Якутия) обеспечить безопасность законопослушных и добропорядочных граждан Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/377288
Теги:
изнасилование, межэтнический конфликт, Россия, конфликт, Кыргызстан, политика, задержание мигрантов из Кыргызстана, Чингиз Айдарбеков
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