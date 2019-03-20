Разаков: протокол, подписанный по границе - в интересах обоих государств

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Жениш Разаков рассказал об итогах переговоров по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области, сообщает пресс-служба правительства.

Он сообщил, что в ходе переговоров обсуждались два вопроса, касающиеся инцидентов, произошедших 13-14 марта, а также продолжения строительства дорог на приграничной территории.

"У нас прошла пятидневная встреча с делегацией Таджикистана, которую возглавлял заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан Азим Иброхим. В ходе переговоров обсуждались два вопроса: первый – инциденты, произошедшие 13-14 марта на приграничных территориях, второй – это продолжение строительства дорог на приграничной территории.

По первому вопросу мы пришли к единому мнению, что расследованием инцидента мы должны заниматься совместно. Были созданы следственно-оперативные группы из числа сотрудников прокуратуры и Министерства внутренних дел для расследования инцидентов и предоставления материалов расследования. Это сделано для того, чтобы восстановить полную картину произошедшего, чтобы каждая сторона не трактовала конфликт по-своему.

Учитывая, что у нас на приграничной территории часто возникают спорные ситуации, сторонами было предложено создать постоянно действующие комиссии под руководством глав Баткенской и Согдийской областей, куда войдут представители правоохранительных органов и прокуратуры. По каждому возникшему инциденту будет проводиться совместное обсуждение и совместная работа по локализации конфликтов.

Третье наше поручение по первому вопросу касается того, что у нас очень много территорий, где дома кыргызских и таджикских граждан находятся близко, а в некоторых случаях стоят в шахматном порядке. В таких случаях очень сложно реагировать, поэтому нами поручено правоохранительным органам проводить совместное патрулирование улиц, где проживают граждане Кыргызстана и Таджикистана. Начиная с первого дня переговоров такая задача поставлена, и они на сегодняшний день осуществляют патрулирование.

Следующее наше поручение по первому вопросу – у нас есть две дороги, из города Исфары дорога ведет в Ворух, но она три раза пересекает кыргызскую территорию, это села Кок-Терек, Таш-Тумшук и Ак-Сай. Такая же ситуация по автодороге Баткен-Исфана, где на определенном участке пересекается таджикская территория. Поэтому мы поручили пограничным ведомствам устранить все препятствия, для того чтобы граждане двух стран на этих дорогах общего пользования могли беспрепятственно передвигаться.

По второму вопросу, в отношении строительства дорог. Я прочитал информацию, что дано разрешение на строительство автодороги Исфара-Ворух. Здесь нужно понимать, что Исфара это начальный пункт, а Ворух конечный, но по дороге, как я отметил, три раза пересекается кыргызская территория. В этой части в 2014 году был подписан Протокол, согласно которому в объезд села Ак-Сай Баткенского района будет построена дополнительная дорога, которая будет находиться вне села. Сейчас есть основная дорога, которая проходит через село, а вторая дорога строится вне села, где нет домов. Тут нужно четко понимать, что это дорога не является статусной, независимой и так далее, об этом конечно разговора нет. Нет никакого разговора и о том, что предоставляется какой-то коридор. Просто это дополнительная дорога, по которой как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана могут ездить. Это два варианта – одна дорога через село Ак-Сай, вторая дорога вне села.

В данном случае значит, это территория является территорией Кыргызской Республики. Да, таджикской стороной была предложена помощь в строительстве данной дороги – там 4 км. В принципе полотно дороги уже готово, единственно ее нужно довести до завершения. Мы конечно, сказали, что мы благодарны за помощь, но так как эта дорога является территорией Кыргызстана, мы ее будем завершать на собственные средства, собственными компаниями.

Что касается завершения дороги "Ак-Сай – Тамдык": эта дорога пятой категории – она предназначена для прогона скота. Прогон скота в осенний и весенний период является актуальным моментом, потому что на сегодняшний день на пастбищах Кыргызской Республики существует только одна дорога –через населенный пункт Ворух Исфаринского района. А на пастбище Киревшим скот пасут жители наших 3 айыльных округов Ак-Сай, Самаркандек и Ак-Татыр Баткенского района. В целом в горах на пастбищах выпасаются порядка 65 тыс. голов МРС и КРС. Поэтому в весенние и осенние периоды, когда осуществляется перегон скота, возникают определенные моменты с жителями Воруха, и возникают вопросы чисто на бытовом уровне. В целях исключения вот этого всего, сейчас осуществляется строительство дороги "Ак-Сай - Тандык" на пастбище Кыргызской Республики.

В протоколе мы согласовали, что кыргызская сторона обязуется и будет завершать эту дорогу. Сейчас ее строительство уже начато. Там уже решены все тендерные вопросы с выбором подрядчика. В данном направлении тоже проводится работа.

Вот такого характера вчера была проведена встреча. На ней также обсуждалось много других вопрос. Конечно, мы ощутили, что таджикская сторона также намерена на данном участке взаимодействовать с кыргызской стороной по данным вопросам, по всем вопросам правоохранительной деятельности, по всем вопросам хозяйственной деятельности и так далее. Поэтому этот протокол, который был подписан, он исключительно в интересах двух государств.

Комментарии определенных экспертов – беспочвенны. Я должен отметить, что с нашей стороны работала очень компетентная группа и каждый вопрос мы обсуждали. И поэтому хочу отметить – данный протокол был подготовлен с учетом сохранения интересов 2 государств. Если мы его по населенным пунктам будем писать – она будет так называться "Исфара – Кок-Терек – Таш-Тумшук – Ходжала – Ак-Сай – Ворух". То есть Исфара – это изначальная точка, Ворух – это конечная точка. Но посередине пока из одного пункта едешь во второй пункт - мы трижды заезжаем на кыргызскую территорию. То есть говорить о том, что Исфара, Ворух – это чисто таджикская дорога – не соответствует действительности.

Говорят, что "дали коридор". Я еще раз ответственно заявляю, что никакого коридора не дано. Эту ситуацию мы очень хорошо знаем, поэтому я ответственно заявляю, что никакого коридора в населенный пункт Ворух не дано.

Я считаю, что протокол не имеет никакого секретного характера и тем более мой коллега заместитель Премьер-министра Таджикистана, уважаемый Азим Иброхим тоже рассказал о всех пунктах протокола, которые были приняты в ходе наших переговоров.

Сейчас по дипломатическим каналам мы согласовали, что 4-5 апреля в городе Душанбе состоится очередная встреча правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации границ", - заявил Разаков.