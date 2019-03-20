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Жээнбеков пожелал Назарбаеву долгих лет жизни

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- ВБ
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Накануне, 19 марта, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе разговора Президент Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул усилия первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в развитии и процветании Казахстана.

Он отметил, что Нурсултан Назарбаев является видным политическим и государственным деятелем нашей современности, реформатором, архитектором интеграционных процессов в регионе, личностью не только национального, но и мирового масштаба.

Подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в развитии и углублении братских отношений между Кыргызстаном и Казахстаном в духе союзничества, стратегического партнерства и добрососедства.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пожелал Нурсултану Назарбаеву всего самого доброго и долгих лет жизни.


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URL: https://www.vb.kg/377297
Теги:
Казахстан, президент, сотрудничество, Кыргызстан, политика, экс-президент, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
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