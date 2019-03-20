Жээнбеков пожелал Назарбаеву долгих лет жизни

Накануне, 19 марта, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе разговора Президент Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул усилия первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в развитии и процветании Казахстана.

Он отметил, что Нурсултан Назарбаев является видным политическим и государственным деятелем нашей современности, реформатором, архитектором интеграционных процессов в регионе, личностью не только национального, но и мирового масштаба.

Подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в развитии и углублении братских отношений между Кыргызстаном и Казахстаном в духе союзничества, стратегического партнерства и добрососедства.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков пожелал Нурсултану Назарбаеву всего самого доброго и долгих лет жизни.