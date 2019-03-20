В Якутии задерживают людей, терроризирующих мигрантов из Кыргызстана

В Якутии восприняли выступление главы региона как призыв к погромам мигрантов. Об этом пишут местные СМИ. Они цитируют слова замминистра внутренних дел по Якутии Константина Неустроева, который заявил, что местные жители неправильно интерпретировали заявление главы Якутии о необходимости провести массовые проверки приезжих и депортировать нарушителей миграционного режима.

- По мессенджеру WhatsApp рассылаются видеосюжеты, разжигающие межнациональную рознь, что нарушает федеральный закон. Со стороны полиции ведутся проверки и изучение всех видео подобного рода. Разжигатели межнациональной розни будут привлечены к ответственности. На одном из таких видео мужчина стрелял из автомата со словами "Якутия рулит". Герой ролика был найден в Алданском районе и привлечен к административной ответственности, - сообщает Неустроев.

При этом на встрече с делегацией из Кыргыстана министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко уверил, что ситуация стабильная, заявлений об инцидентах с участием граждан Кыргызстана не поступало и МВД Республики Саха приняло необходимые меры по недопущению беспорядков.

Сегодня утром якуткие СМИ пишут о задержании группы молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Кыргызстана.

- Молодые люди заходили в киоски, где торгуют овощами лица кыргызской национальности и предлагали им прекратить работу. Такие факты зафиксированы в Якутске. В настоящее время группа молодых людей задержана сотрудниками полиции, - передают журналисты сообщение начальника межмуниципального управления МВД России "Якутское" Николая Кульбертинова.

Отмечается, что из-за подобных погромов многие магазины точки общественного питания, где работают наши соотечественники, закрылись на неопределенный срок.

В свою очередь, по данным Госслужбы миграции КР, ее зампредседатель Самат Токтоболотов настоятельно призвал граждан Кыргызской Республики воздержаться от любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты, соблюдать законы Российской Федерации, а также уважать традиции и обычаи страны пребывания.

- За последние сутки мы провели ряд встреч с уполномоченными органами и нашими соотечественниками. И сейчас главное правильно донести информацию общественности с целью нормализации обстановки в Якутске, - говорит Токтоболотов.

Сегодня, 20 марта, кыргызская делегация планирует провести встречу с мэром города Якутск и с тремя подозреваемыми в преступлении, повлекшем такие тревожные последствия.