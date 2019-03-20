Погода
$ 69.75 - 69.86
€ 79.10 - 79.62

В Якутии задерживают людей, терроризирующих мигрантов из Кыргызстана

1324  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Якутии восприняли выступление главы региона как призыв к погромам мигрантов. Об этом пишут местные СМИ. Они цитируют слова замминистра внутренних дел по Якутии Константина Неустроева, который заявил, что местные жители неправильно интерпретировали заявление главы Якутии о необходимости провести массовые проверки приезжих и депортировать нарушителей миграционного режима.

- По мессенджеру WhatsApp рассылаются видеосюжеты, разжигающие межнациональную рознь, что нарушает федеральный закон. Со стороны полиции ведутся проверки и изучение всех видео подобного рода. Разжигатели межнациональной розни будут привлечены к ответственности. На одном из таких видео мужчина стрелял из автомата со словами "Якутия рулит". Герой ролика был найден в Алданском районе и привлечен к административной ответственности, - сообщает Неустроев.

При этом на встрече с делегацией из Кыргыстана министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко уверил, что ситуация стабильная, заявлений об инцидентах с участием граждан Кыргызстана не поступало и МВД Республики Саха приняло необходимые меры по недопущению беспорядков.

Сегодня утром якуткие СМИ пишут о задержании группы молодых людей, нападавших на киоски, где торгуют уроженцы Кыргызстана.

- Молодые люди заходили в киоски, где торгуют овощами лица кыргызской национальности и предлагали им прекратить работу. Такие факты зафиксированы в Якутске. В настоящее время группа молодых людей задержана сотрудниками полиции, - передают журналисты сообщение начальника межмуниципального управления МВД России "Якутское" Николая Кульбертинова.

Отмечается, что из-за подобных погромов многие магазины точки общественного питания, где работают наши соотечественники, закрылись на неопределенный срок.

В свою очередь, по данным Госслужбы миграции КР, ее зампредседатель Самат Токтоболотов настоятельно призвал граждан Кыргызской Республики воздержаться от любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты, соблюдать законы Российской Федерации, а также уважать традиции и обычаи страны пребывания.

- За последние сутки мы провели ряд встреч с уполномоченными органами и нашими соотечественниками. И сейчас главное правильно донести информацию общественности с целью нормализации обстановки в Якутске, - говорит Токтоболотов.

Сегодня, 20 марта, кыргызская делегация планирует провести встречу с мэром города Якутск и с тремя подозреваемыми в преступлении, повлекшем такие тревожные последствия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/377300
Теги:
митинг, правительство, Россия, трудовая миграция, уголовная ответственность, конфликт, преступление, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  