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Казахские пограничники стали тщательнее проверять транспорт из Кыргызстана

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- ВБ
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 19 марта 2019 года с 20:00 часов в пункте пропуска на "Ак-Тилек-автодорожный" кыргызско-казахстанском участке государственной границы зафиксировано скопление большегрузных автомобилей.

Данная ситуация сложилась из-за увеличения времени проверки транспортных средств со стороны пограничников Республики Казахстан.

На 09:00 часов утра 20 марта на территории пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" стоит около 90 грузовых транспортных средств, ожидающих очереди в сторону Казахстана.

Пропускная способность с казахстанской стороны составляет 4-5 машин грузового автотранспорта в час.

На других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений автотранспортных средств не наблюдается.

В свою очередь ГПС КР отмечает, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля.


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URL: https://www.vb.kg/377302
Теги:
Казахстан, проверки, Кыргызстан, Погранслужба
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