Изнасилования якутки кыргызстанцем не было?

Есть версия, что якутская девушка, изнасилованная мигрантом из Кыргызстана, добровольно согласилась поехать с ним в гараж. Таким мнением поделился с редакцией VB.KG один из кыргызстанцев, работающий в Якутске.

По его словам, она сама села к нему в машину и поехала с ним в тот гараж.

- Там между ними на добровольной основе произошел половой акт. Позже к утру между ними произошел конфликт. После чего девушка написала заявление в полицию об изнасиловании, - сказал он.

В результате всего этого, продолжил он, они боятся выходить из дома

- Уже 3 день не выходим из дома, так как боимся быть избитыми. Даже в магазин не выходим. Говорят, были даже случаи, когда заходили домой и избивали. Хорошо если бы этот вопрос наконец решили, - посетовал он.

Напомним, ранее сообщалось, что следственными органами РФ в Якутске был задержан мигрант из Кыргызстана, которого подозревают в изнасиловании местной жительницы - якутки. По данным следствия, он силой затащил ее в салон автомашины "Тойота-Королла" и проследовал в сторону гаражей на улице Севастопольская, где и совершил преступление.

Позже в Якутске прошел митинг против мигрантов из Средней Азии, в котором приняли участие почти 6 тысяч местных жителей. Кроме того, в соцсетях стали распространяться видео, на которых приезжим угрожали и советовали уезжать на родину.