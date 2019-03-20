Изнасилования якутки кыргызстанцем не было?

Послушайте это зверство чинить насилие над всеми иза одного подонка, есть законы, есть следствие, тем более еще нет выводов следствия, а уже тысячи мигрантов страдают от необоснованного насилия, давайте обратимся к статистике преступлений в Якутии в частности по преступлениям против половой неприкосновенности, я уверен что в Якутии по этим статьям отбывают наказание 90% якутов, почему нет митингов массовых, или свои насильники вовсе не насильники, или у преступников есть национальность, и иза одного подонка должны страдать невинные люди. Если он виноват и это будет доказано следствием, то егт нужно судить в рамках закона, а разводить межнациональную рознь это признак отсутствия ума и вы все приравниваетесь к преступникам !! Давайте возьмем пример, один якут из 900 тысяч якутов совершит преступление в Кыргызстане, что теперь нужно избивать, громить всех якутов ???? Это разве по человечески, это разве правильно ?? А что если действительно была подстава со сторогы девушки, а что разве мало таких случаев, когда девушки подставляли ребят, писали заявления ....