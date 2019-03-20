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Изнасилования якутки кыргызстанцем не было?

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- ВБ
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Есть версия, что якутская девушка, изнасилованная мигрантом из Кыргызстана, добровольно согласилась поехать с ним в гараж. Таким мнением поделился с редакцией VB.KG один из кыргызстанцев, работающий в Якутске.

По его словам, она сама села к нему в машину и поехала с ним в тот гараж.

- Там между ними на добровольной основе произошел половой акт. Позже к утру между ними произошел конфликт. После чего девушка написала заявление в полицию об изнасиловании, - сказал он.

В результате всего этого, продолжил он, они боятся выходить из дома

- Уже 3 день не выходим из дома, так как боимся быть избитыми. Даже в магазин не выходим. Говорят, были даже случаи, когда заходили домой и избивали. Хорошо если бы этот вопрос наконец решили, - посетовал он.

Напомним, ранее сообщалось, что следственными органами РФ в Якутске был задержан мигрант из Кыргызстана, которого подозревают в изнасиловании местной жительницы - якутки. По данным следствия, он силой затащил ее в салон автомашины "Тойота-Королла" и проследовал в сторону гаражей на улице Севастопольская, где и совершил преступление.

Позже в Якутске прошел митинг против мигрантов из Средней Азии, в котором приняли участие почти 6 тысяч местных жителей. Кроме того, в соцсетях стали распространяться видео, на которых приезжим угрожали и советовали уезжать на родину.


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URL: https://www.vb.kg/377303
Теги:
изнасилование, митинг, Россия, трудовая миграция, конфликт, преступление, нелегалы, Кыргызстан, таксист - насильник
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Комментарии
Мдаа якуты
20.03.2019, 13:28

Послушайте это зверство чинить насилие над всеми иза одного подонка, есть законы, есть следствие, тем более еще нет выводов следствия, а уже тысячи мигрантов страдают от необоснованного насилия, давайте обратимся к статистике преступлений в Якутии в частности по преступлениям против половой неприкосновенности, я уверен что в Якутии по этим статьям отбывают наказание 90% якутов, почему нет митингов массовых, или свои насильники вовсе не насильники, или у преступников есть национальность, и иза одного подонка должны страдать невинные люди. Если он виноват и это будет доказано следствием, то егт нужно судить в рамках закона, а разводить межнациональную рознь это признак отсутствия ума и вы все приравниваетесь к преступникам !! Давайте возьмем пример, один якут из 900 тысяч якутов совершит преступление в Кыргызстане, что теперь нужно избивать, громить всех якутов ???? Это разве по человечески, это разве правильно ?? А что если действительно была подстава со сторогы девушки, а что разве мало таких случаев, когда девушки подставляли ребят, писали заявления ....

+1
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Жалоба модератору
Эрик Фреско
20.03.2019, 13:46
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Комментариев: 2

На донышке ?

0
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дестр
20.03.2019, 15:35

Наша миграционная служба хоть как-то проверяет мигрантов? То что в Якутии произошло - этого следовало ожидать. Все к этому шло. Просерфите сводки по преступлениям мигрантов из центральной Азии, более 90% - это выходцы из Кыргызстана. Причем большинство по тяжким преступлениям. Те кто пишут, что какие якуты плохие, на митинги выходят итд., прикиньте еслиб у нас условные индусы изнасиловали кого-нибудь, что бы было? Да их бы мочить всех стали бы здесь. Опозорили целую страну, всех жителей. Из-за них столько бед. Пусть их отдадут митингующим.

-1
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кр
20.03.2019, 15:47

Россия сама нацистов воспитывает, как будто все русские или якуты святые. поэтому их Европа не любят.

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Болотбек
20.03.2019, 17:01

Что за бред здесь несешь ты провакатор.

У нас в стране человек свободный и он может перемещаться куда угодно,если ему суд не ограничил это. И потом,как один человек может запихать в машину другого человека и потом еще и вести эту машину? И еще,они что в тайге,в безлюдном месте были. Не верю я в это изнасилование. Небось обиделась за то,что не получила желаемого.

Либо кайфа,либо денег. И вообще теоретически доказано- один мужчина,не вырубив женщину,не сможет ее поиметь. А якутские аборигенам просто повод нужен был.

дестр

Наша миграционная служба хоть как-то проверяет мигрантов? То что в Якутии произошло - этого следовало ожидать. Все к этому шло. Просерфите сводки по преступлениям мигрантов из центральной Азии, более 90% - это выходцы из Кыргызстана. Причем большинство по тяжким преступлениям. Те кто пишут, что какие якуты плохие, на митинги выходят итд., прикиньте еслиб у нас условные индусы изнасиловали кого-нибудь, что бы было? Да их бы мочить всех стали бы здесь. Опозорили целую страну, всех жителей. Из-за них столько бед. Пусть их отдадут митингующим.

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