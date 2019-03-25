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Маматалиев: когда мы смотрим на работу некоторых министров, нам стыдно

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- Екатерина Улитина
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Политические должности не должны занимать случайные люди без специального образования и опыта работы. Именно это было основной целью законопроекта "О политической службе", прокомментировал VB.KG автор законопроекта Марлен Маматалиев.

Напомним, законопроект "О политической службе" вводит ряд новых требований для высших политических чинов. Они должны иметь высшее образование по профилю своего ведомства, иметь минимум 5 лет опыта работы на руководящих постах в госслужбе, владеть двумя языками и не привлекаться к уголовной ответственности по коррупционным делам.

- Не редко было, когда министрами и руководителями государственных ведомств становились люди без опыта работы, которые не имели элементарных знаний в той сфере, которую им доверили. От их некомпетентности страдают простые люди. Когда мы смотрим на их работу, нам самим бывает стыдно. Пусть мы не можем проверить знания претендентов, которые приходят на политические должности, но должны же быть минимальные требования! Я ставил перед собой задачу внедрить эти требования, - сказал Марлен Маматалиев.

В тексте этого законопроекта, в отличие от закона "О государственной службе", отсутствует пункт, запрещающий чиновникам работать под прямым руководством близких родственников.

- Этот законопроект не был направлен на борьбу с клановостью. Но я согласен с критикой в этом пункте, этот аспект нужно проработать и включить. Но я считаю крайне важным, чтобы законопроект не сняли, и мы наконец получили бы возможность требовать от наших чиновников компетентности. Во власти не должно быть парашютистов, - заключил Марлен Маматалиев.

Отметим, действующее законодательство в области государственного управления позволяет высшим государственным чиновникам получать портфели, не имея при этом профильного образования. Так, кыргызской энергетикой одно время заведовал бизнесмен-фармацевт, социальным блоком заведовал педагог, сейчас сельское хозяйство республики в руках выпускника технологического вуза, и таких примеров можно насчитать десятки.


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URL: https://www.vb.kg/377305
Теги:
законопроект, назначение, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев
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