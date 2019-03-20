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Скоропостижно скончался гендиректор "Электрических станций" Аскар Эшимбеков

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Коллектив ОАО Электрические станции с прискорбием сообщает о том, что сегодня, 20 марта на 56 году жизни скоропостижно, в результате болезни, скончался генеральный директор ОАО Электрические станции" Аскар Эшимбеков, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью в ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева.

Эшимбеков Аскар Эркинович (01.10.1962г. – 20.03.2019г.)

Аскар Эркинович в 1985 году окончил КГТУ им. Раззакова по специальности электрические станции, сети и системы. Образование высшее, техническое.

В энергосистеме проработал свыше 34 лет. Трудовую деятельность начал на ТЭЦ г. Ош, трудовой путь начал электрослесарем.

Был депутатом Ошского городского Кенеша, экспертом отдела ТЭК ЖК КР.

В 2006 году был награжден почетной грамотой Президента Кыргызской Республики.

На посту генерального директора ОАО Электрические станции был с мая 2018 года.

Коллеги высоко ценили его высокопрофессиональные и человеческие качества, он возглавлял 4500 коллектив основной генерирующей компании Кыргызстана. Энергосистема республики понесла тяжелую утрату в его лице.

Компания выражает глубокие соболезнования родным и близким Аскара Эркиновича Эшимбекова.

От себя Тагжана Айдаралиева добавила, что Аскар Эркинович был очень грамотным, чутким руководителем.

"Уделял много внимания условиям работы специалистов, очень много работал. Его можно было застать в кабинете и в 7-30 утра и поздно вечером, всегда в работе. Доверял полностью мне в плане работы с общественностью, очень переживал за производство, у него были большие планы для генерации страны. Коллектив скорбит...всего 56 лет", - написала она в своем аккаунте на Facebook.


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URL: https://www.vb.kg/377306
Теги:
НЭСК, соболезнование, Кыргызстан, Тагжана Айдаралиева
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