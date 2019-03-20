Жээнбеков поздравил Токаева со вступлением в должность президента РК

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 марта, поздравил Касыма-Жомарта Токаева со вступлением в должность Президента Республики Казахстан.

"Глубоко убежден, что стратегическое партнерство, дружба, союзничество и добрососедские отношения Кыргызской Республики и Республики Казахстан и далее будут укрепляться совместными усилиями ради благополучия и процветания наших народов. Пользуясь случаем, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Казахстана мира и процветания", - отмечено в поздравлении Президента Сооронбая Жээнбекова.