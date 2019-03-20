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В Оше взорвалась заправка!

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- Марина Осипова
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Как сообщили VB.KG, в Оше взорвалась бензозаправка. Местные жители слышали громкий хлопок, за которым последовал взрыв и пожар. Предварительная же версия властей - неосторожное обращение с огнем.

АЗС находится в микрорайоне "Юго-Восток", рядом находятся многоэтажные жилые дома.

Информация будет обновляться.

Как рассказала корреспонденту VB.KG местная жительница Чолпон, был очень сильный взрыв, как будто сильное землетрясение:

"Дом очень сильно трясло, пластиковые окна не пострадали, у соседей, у кого стеклянные, окна повыбивало. Сейчас из этого дома люди уходят, идут к родственникам. Боятся, то взорвутся еще цистерны, которые стоят на территории заправки".

22:04

На месте работает 4 пожарных расчета. Огонь еще не локализован. На месте много милиции и зевак. Практически из всех точек города видны клубни огня.

22:28

Фото с места взрыва и видео из домов местных жителей, где выбило окна.


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URL: https://www.vb.kg/377319
Теги:
Ош, Ошская область, пожар, АЗС, Кыргызстан
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Комментарии
горожанин
20.03.2019, 22:46

Почему не пишите название АЗС, чтобы люди знали кто халатно относится к ТБ?

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