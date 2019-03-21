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Шавкат Мирзиёев пожелал народу Кыргызстана дальнейшего процветания

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- Елена Цой
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз.

"Отмечаемый испокон веков народами нашего региона с большим воодушевлением и радостью праздник Навруз на деле показывает, насколько величественными и вечными являются тысячелетние традиции, обычаи и ценности, заветные мечты и устремления наших народов.

Мы рады отметить, что благодаря нашим общим усилиям и политической воле за последнее время взаимный диалог на высшем и высоком уровнях приобрел характер системности, а двусторонние отношения поднялись на новый уровень стратегического партнерства",- отмечается в поздравлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент Шавкат Мирзиёев пожелал Сооронбаю Жээнбекову долголетия, крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов, а народу Кыргызстана – мира, благополучия и дальнейшего процветания.


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URL: https://www.vb.kg/377322
Теги:
Нооруз, праздник, президент, Узбекистан, сотрудничество, Шавкат Мирзиёев, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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