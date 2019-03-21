Шавкат Мирзиёев пожелал народу Кыргызстана дальнейшего процветания

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова и народ Кыргызстана с праздником Нооруз.

"Отмечаемый испокон веков народами нашего региона с большим воодушевлением и радостью праздник Навруз на деле показывает, насколько величественными и вечными являются тысячелетние традиции, обычаи и ценности, заветные мечты и устремления наших народов.

Мы рады отметить, что благодаря нашим общим усилиям и политической воле за последнее время взаимный диалог на высшем и высоком уровнях приобрел характер системности, а двусторонние отношения поднялись на новый уровень стратегического партнерства",- отмечается в поздравлении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Президент Шавкат Мирзиёев пожелал Сооронбаю Жээнбекову долголетия, крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов, а народу Кыргызстана – мира, благополучия и дальнейшего процветания.