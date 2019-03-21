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Напоминаем, где сегодня в Бишкеке перекрыты улицы

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- ВБ
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21 марта с 06:00 часов утра до окончания праздничных мероприятий на площади Ала-Тоо будет перекрыт квадрат улиц: Чуй-Эркиндик-Фрунзе-Тоголок Молдо.

В целях безопасности граждан и гостей столицы будет установлено 12 пунктов пропуска при входе на площадь Ала-Тоо: на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, Чуй-Панфилова, Фрунзе-Панфилова, Фрунзе-Орозбекова, Фрунзе-Раззакова, Абдумомунова-Эркиндик, Пушкина-Эркиндик, Чуй-Тыныстанова, Киевская-Панфилова, Чуй-Логвиненко, Чуй-Тоголок Молдо, Чуй-Панфилова, сообщает пресс-служба мэрии.

Личный состав ГУВД столицы переведён на усиленный вариант несения службы. С 07:30 часов на территории города Бишкек для обеспечения охраны общественного порядка будет задействовано более 2 тысяч сотрудников милиции, а также 150 сотрудников ГУОБДД. Во время празднования Нооруза на площади будут дежурить 2 машины службы экстренной медицинской помощи и 1 пожарная машина.

Движение для проезда автотранспорта будет открыто после 15:00 часов.

Дорогие горожане! Во избежание заторов столичная милиция призывает водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, также просим отнестись с пониманием к усиленным мерам безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/377324
Теги:
мэрия, Нооруз, перекрытие дорог, праздник, Бишкек, общественный транспорт, площадь Ала-Тоо
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