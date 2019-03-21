Жээнбеков подписал указ о подготовке к 75-летию Победы в ВОВ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о подготовке и проведении празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Согласно Указу, в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которая была достигнута благодаря единству и подвигу братских народов Советского Союза на фронте и в тылу. Учитывая всемирно-историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения героизму и подвигу советского народа, разгромившего фашизм, в целях координации деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, постановляется отметить 75-летие Победы в ВОВ, как всенародный праздник.

Правительству КР поручено в месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, принять меры по улучшению социально о положения ветеранов ВОВ и тружеников тыла, в трехмесячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий на республиканском и местном уровнях, принять меры по обновлению мемориальных комплексов, памятников и обелисков, посвященных героям ВОВ и т. д.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.