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Жээнбеков подписал указ о подготовке к 75-летию Победы в ВОВ

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ о подготовке и проведении празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Согласно Указу, в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, которая была достигнута благодаря единству и подвигу братских народов Советского Союза на фронте и в тылу. Учитывая всемирно-историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения героизму и подвигу советского народа, разгромившего фашизм, в целях координации деятельности органов государственной власти Кыргызской Республики по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, постановляется отметить 75-летие Победы в ВОВ, как всенародный праздник.

Правительству КР поручено в месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий, принять меры по улучшению социально о положения ветеранов ВОВ и тружеников тыла, в трехмесячный срок разработать и утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий на республиканском и местном уровнях, принять меры по обновлению мемориальных комплексов, памятников и обелисков, посвященных героям ВОВ и т. д.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/377325
Теги:
ВОВ, президент, День Победы, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Bishkekman
21.03.2019, 14:22
Карма: +71
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 97
Минусов: 26
Комментариев: 140

Хорошо бы парад из военной техники устроить. Раз в 5 лет можно же сделать. Детям будет интересно посмотреть. А то одни марширующие солдатики это не так интересно. 

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Жалоба модератору
Гражданин
21.03.2019, 15:41

Если самому молодому ветерану в 1945 году было 18 лет то сейчас им 18+75=93 года вроде писали в кыргызстане осталось всего 323 ветерана в прошлом году

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Жалоба модератору
Гражданин
21.03.2019, 15:48

Техники нет так как акаев все танки распилил на металлолом а деньги положил в карман и чтобы взять деньги армии перестал кормить солдат и говорил что нам не нужна армия

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Жалоба модератору
Мика Мамаев
21.03.2019, 16:10
Карма: +166
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 258
Минусов: 92
Комментариев: 263

Bishkekman

Хорошо бы парад из военной техники устроить. Раз в 5 лет можно же сделать. Детям будет интересно посмотреть. А то одни марширующие солдатики это не так интересно. 

)...так это ж...наверн подсчитывают,как доложат сколько ИХс есть ,в наличии ,на ходу так сказать...так и решат наверн.показать народу,или нет ...))))

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