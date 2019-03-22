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Кыргызстанец пытался провезти на Украину более 16 тысяч поддельных евро

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- Оксана Гут
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В аэропорту "Борисполь" (Украина) гражданин Кыргызстана хотел сбежать от пограничников, пытаясь провезти в страну поддельную валюту. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По их данным, около восьми часов утра в пункт пропуска "Борисполь" из Стамбула прилетел гражданин Кыргызской Республики 1983 года рождения. Во время прохождения таможенного контроля он пытался убежать за пределы пункта пропуска. Однако группа реагирования охранников границы задержала беглеца и сопроводила в зону таможенного контроля.

Где в ходе общего осмотра у него обнаружили фальшивые 900 долларов США, 15 тысяч евро и 3,7 тысячи турецких лир.

Мужчина признался, что приобрел поддельную валюту в Стамбуле у своего знакомого. А в Украину прилетел якобы покупать автомобиль.

Кыргызстанец был передан полицейским. На него составили протокол по ст. 199 (приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью сбыта поддельных денег, ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного Кодекса Украины.

Поддельную валюту изъяли и направили на экспертное исследование.


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URL: https://www.vb.kg/377330
Теги:
подделка, уголовная ответственность, Украина, фальшивые деньги, Кыргызстан, деньги, задержание мигрантов из Кыргызстана, уголовное дело
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