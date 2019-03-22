Асанбеков: Частные энергоструктуры обворовывают и получают сверхприбыли

Говорят Атамбаев пожаловался, что его советом никто не послушался и даже его сыновья и по этому у него проблема со здоровем.Любитель давать советы, наверное, подзабыл что его тоже дали советы.Речь идет о бурной деятельности, которые построили его сыновья — Сейтек и Сеит Атамбаевы, пользуясь статусом своего отца-президента.его дети продолжают работать в «Автомашэнерго» у Атамбаева «самое больное место, по которому сильно бьют на протяжении четырех лет его президентства».Отпрыск же, плевать хотел на «больное место своего отца», что Атамбаеву потом ничего не оставалось как смирится с этим что его сын из принципа не уйдет с «Автомашэнерго»». Этот человек слова, который обещал не вмешивать своих родственников?Да и какое моральное право имеет Алмаз Атамбаев бросаться обвинениями, которые связаны с семейственностью, в принципе?Все-таки «в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать»?А Сеит Атамбаев как впился в электроэнергию себестоимостью 70 тыйынов и продавая ее предприятиям по 1 сому 70 тыйынов, так до сих пор и продолжает.О том какие деньги можно срубить на перепродаже электроэнергии, наверное всем понятно.А ведь, на просторах интернета давно гуляют майданные обещания Атамбаева-старшего снизить цену электроэнергии для населения до 70 тыйин за киловатт.Почему об этом молчит наш честный Атамбаев.