Асанбеков: Частные энергоструктуры обворовывают и получают сверхприбыли

В Кыргызстане энергоресурсами управляют частные структуры, обворовывая и получая сверхприбыли. Об этом 19 марта 2019 года на пресс-конференции в Бишкеке заявил представитель политической партии "Мекен – Ынтымагы" Темирбек Асанбеков.

Он предложил социально-экономическую программу партии, согласно которой развитие энергетической отрасли будет одной из главных приоритетных задач правительства.

"Первым шагом станет государственная программа по генерации энергетических мощностей. Соответственно, вопросы энергобезопасности и энергоэффективности будут под непосредственной ответственностью единого министерства. Реализация возобновляемых и доступных энергоисточников с помощью гидроресурсов нашей страны - исключительная возможность решения потребностей экономики в энергоресурсах. Потенциал развития энергетической отрасли Кыргызстана в состоянии экспортировать источники энергии и обеспечить рост национального дохода", - сказал Т.Асанбеков.

Кроме этого, он предлагает изменить в интересах государства Закон "О недропользовании".

"Природные ресурсы являются общенациональным достоянием государства и правом владения обладает только народ. Частные компании могут предоставлять свои высокотехнологичные сервисные услуги по добыче и переработке недр, а реализация готовой продукции будет исключительным правом государства.

За деятельность и качество работы сервисных компаний ответственность возлагается непосредственно на правительство и будет создана государственная компания по охране природы и норм экологических требований", - заявил Асанбеков.

Также, по его словам, будет пересмотрена существующая денежно-кредитная политика государства.

"Будет разработан новый закон о банковской деятельности, где будет учтена защита интересов потребителей. Зачастую нынешний работает только в пользу защиты интересов финансовых учреждений и банкиров. У людей отбирают единственное жилье и они остаются с детьми на улице", - сказал политик.

Вместе с этим, специально созданная структура для финансового мониторинга изучит, примет меры по легализации и устранению причин возникновения теневой экономики.

"Система электронного документооборота и дистанционный мониторинг фискальных органов улучшит систему контроля. Будет разработан соответствующий закон, предусматривающий меры строгого уголовного наказания и полной конфискации всего имущества в случае уклонения от уплаты налогов и пошлин с использованием незаконных финансовых схем", - сказал он.

Представитель политической партии "Мекен – Ынтымагы" Темирбек Асанбеков выразил уверенность, что реализация предлагаемой программы будет началом экономического прорыва Кыргызстана.