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Асанбеков: Частные энергоструктуры обворовывают и получают сверхприбыли

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- ВБ
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В Кыргызстане энергоресурсами управляют частные структуры, обворовывая и получая сверхприбыли. Об этом 19 марта 2019 года на пресс-конференции в Бишкеке заявил представитель политической партии "Мекен – Ынтымагы" Темирбек Асанбеков.

Он предложил социально-экономическую программу партии, согласно которой развитие энергетической отрасли будет одной из главных приоритетных задач правительства.

"Первым шагом станет государственная программа по генерации энергетических мощностей. Соответственно, вопросы энергобезопасности и энергоэффективности будут под непосредственной ответственностью единого министерства. Реализация возобновляемых и доступных энергоисточников с помощью гидроресурсов нашей страны - исключительная возможность решения потребностей экономики в энергоресурсах. Потенциал развития энергетической отрасли Кыргызстана в состоянии экспортировать источники энергии и обеспечить рост национального дохода", - сказал Т.Асанбеков.

Кроме этого, он предлагает изменить в интересах государства Закон "О недропользовании".

"Природные ресурсы являются общенациональным достоянием государства и правом владения обладает только народ. Частные компании могут предоставлять свои высокотехнологичные сервисные услуги по добыче и переработке недр, а реализация готовой продукции будет исключительным правом государства.

За деятельность и качество работы сервисных компаний ответственность возлагается непосредственно на правительство и будет создана государственная компания по охране природы и норм экологических требований", - заявил Асанбеков.

Также, по его словам, будет пересмотрена существующая денежно-кредитная политика государства.

"Будет разработан новый закон о банковской деятельности, где будет учтена защита интересов потребителей. Зачастую нынешний работает только в пользу защиты интересов финансовых учреждений и банкиров. У людей отбирают единственное жилье и они остаются с детьми на улице", - сказал политик.

Вместе с этим, специально созданная структура для финансового мониторинга изучит, примет меры по легализации и устранению причин возникновения теневой экономики.

"Система электронного документооборота и дистанционный мониторинг фискальных органов улучшит систему контроля. Будет разработан соответствующий закон, предусматривающий меры строгого уголовного наказания и полной конфискации всего имущества в случае уклонения от уплаты налогов и пошлин с использованием незаконных финансовых схем", - сказал он.

Представитель политической партии "Мекен – Ынтымагы" Темирбек Асанбеков выразил уверенность, что реализация предлагаемой программы будет началом экономического прорыва Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/377331
Теги:
горнодобывающий сектор, энергетика, Кыргызстан, политика
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Комментарии
Жэк
22.03.2019, 11:16

Говорят Атамбаев пожаловался, что его советом никто не послушался и даже его сыновья и по этому у него проблема со здоровем.Любитель давать советы, наверное, подзабыл что его тоже дали советы.Речь идет о бурной деятельности, которые построили его сыновья — Сейтек и Сеит Атамбаевы, пользуясь статусом своего отца-президента.его дети продолжают работать в «Автомашэнерго» у Атамбаева «самое больное место, по которому сильно бьют на протяжении четырех лет его президентства».Отпрыск же, плевать хотел на «больное место своего отца», что Атамбаеву потом ничего не оставалось как смирится с этим  что его сын из принципа не уйдет с «Автомашэнерго»». Этот человек слова, который обещал не вмешивать своих родственников?Да и какое моральное право имеет Алмаз Атамбаев бросаться обвинениями, которые связаны с семейственностью, в принципе?Все-таки «в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать»?А Сеит Атамбаев как впился в электроэнергию себестоимостью 70 тыйынов и продавая ее предприятиям по 1 сому 70 тыйынов, так до сих пор и продолжает.О том какие деньги можно срубить на перепродаже электроэнергии, наверное всем понятно.А ведь, на просторах интернета давно гуляют майданные обещания Атамбаева-старшего снизить цену электроэнергии для населения до 70 тыйин за киловатт.Почему об этом молчит наш честный Атамбаев.

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энергетик
22.03.2019, 11:17

Еще один горе реформатор. Экспертом у него наверное Аргымбаев. Где раньше был этот "патриот"?

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Гражданин
22.03.2019, 11:17

Мы и так платим незаконный тариф 2.20 сома с 2017 нацхолдингу. Надо закрыть это лищнее 5 колесо посредника

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Марлен
22.03.2019, 12:33

О! Этот Асанбеков же аферюга настоящий. Его даже на родине недолюбливают. Вообще у нас политика очень странная. Все аферисты стремятся вверх и властвовать над народом.  

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