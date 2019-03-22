Бабанов возвращается в Кыргызстан, чтобы стать премьер-министром?

Разговоры о том, что экс-кандидат в президенты, опальный политик, вынужденный едва ли не бежать из страны, Омурбек Бабанов скоро вернется, идут давно. Но то ли дело слухи и закулисные признания его однопартийцев, и совсем другое, когда об этом практически открыто говорит сам Омурбек Токтогулович. Так, накануне в своем Инстаграм, завершая поздравительную речь для кыргызстанцев с праздником Нооруз, он написал "До скорой встречи".

Теперь остаются только два вопроса: когда именно ждать Бабанова в Кыргызстане, и что сулит его появление на политической арене в преддверии парламентских выборов? По первому, как говорится, покажет время, но многие сторонники Бабанова уверены – он не заставить себя долго ждать.

Что касается второго вопроса, в интервью VB.KG политолог Марс Сариев отметил, что возвращение Бабанова закономерно восстановлению справедливости.

- Уголовные дела в отношении него - одно закрыли, второе приостановлено. Они были возбуждены искусственно, по надуманным поводам во время президентской гонки, чтобы снять его с позиции. Ведь у Бабанова были очень хорошие шансы стать реальным президентом от партии "Республика", - высказал свое мнение Сариев.

Также он уверен, что основная причина возвращения - политика, хоть он и говорил, что уходит из нее, и грядущие выборы в Жогорку Кенеш 2020-го года.

- Бабанов примет активное участие в выборах парламента. Некая конструктивная его позиция будет ощущаться в содействии стабилизации политической ситуации в Кыргызстане. Не думаю, что он сейчас попытается уйти в оппозицию или консолидируется с Атамбаевым, чтобы оппонировать власти. А напротив, будет сотрудничать с действующей властью. Та, в свою очередь, создаст блок политических партий с прицелом на парламентские выборы, чтобы подавляющее большинство принадлежало ее сторонникам. Одной из партий, которая войдет в этот блок, и будет "Республика", - предполагает политолог.

Так что возвращение Бабанова, как ни парадоксально, может по большей части помешать именно экс-президенту, главе СДПК Алмазбек Атамбаеву и тем, кого он сейчас активно созывает под свои знамена.

- Для самого Бабанова, не думаю, что в Кыргызстане еще есть какая-то опасность. Более того, сейчас в Жогорку Кенеше поднимается вопрос об отставке премьер-министра. А я раньше говорил, когда Бабанов был в опале, что лучший вариант - поставить его премьер-министром. Стабильный президент Жээнбеков и инновационно-прорывной премьер Бабанов создали бы устойчивую политическую конструкцию, - заключил Марс Осмонкулович.