Бабанов возвращается в Кыргызстан, чтобы стать премьер-министром?

Вот нам еще этого крохобора не хватало снова видеть на посту премьер-министра. Наглый, хитрый, высокомерный. Пусть дальше сидит в России и занимается бизнесом.
Разговоры о том, что экс-кандидат в президенты, опальный политик, вынужденный едва ли не бежать из страны, Омурбек Бабанов скоро вернется, идут давно. Но то ли дело слухи и закулисные признания его однопартийцев, и совсем другое, когда об этом практически открыто говорит сам Омурбек Токтогулович. Так, накануне в своем Инстаграм, завершая поздравительную речь для кыргызстанцев с праздником Нооруз, он написал "До скорой встречи".
Теперь остаются только два вопроса: когда именно ждать Бабанова в Кыргызстане, и что сулит его появление на политической арене в преддверии парламентских выборов? По первому, как говорится, покажет время, но многие сторонники Бабанова уверены – он не заставить себя долго ждать.
Что касается второго вопроса, в интервью VB.KG политолог Марс Сариев отметил, что возвращение Бабанова закономерно восстановлению справедливости.
- Уголовные дела в отношении него - одно закрыли, второе приостановлено. Они были возбуждены искусственно, по надуманным поводам во время президентской гонки, чтобы снять его с позиции. Ведь у Бабанова были очень хорошие шансы стать реальным президентом от партии "Республика", - высказал свое мнение Сариев.
Также он уверен, что основная причина возвращения - политика, хоть он и говорил, что уходит из нее, и грядущие выборы в Жогорку Кенеш 2020-го года.
- Бабанов примет активное участие в выборах парламента. Некая конструктивная его позиция будет ощущаться в содействии стабилизации политической ситуации в Кыргызстане. Не думаю, что он сейчас попытается уйти в оппозицию или консолидируется с Атамбаевым, чтобы оппонировать власти. А напротив, будет сотрудничать с действующей властью. Та, в свою очередь, создаст блок политических партий с прицелом на парламентские выборы, чтобы подавляющее большинство принадлежало ее сторонникам. Одной из партий, которая войдет в этот блок, и будет "Республика", - предполагает политолог.
Так что возвращение Бабанова, как ни парадоксально, может по большей части помешать именно экс-президенту, главе СДПК Алмазбек Атамбаеву и тем, кого он сейчас активно созывает под свои знамена.
- Для самого Бабанова, не думаю, что в Кыргызстане еще есть какая-то опасность. Более того, сейчас в Жогорку Кенеше поднимается вопрос об отставке премьер-министра. А я раньше говорил, когда Бабанов был в опале, что лучший вариант - поставить его премьер-министром. Стабильный президент Жээнбеков и инновационно-прорывной премьер Бабанов создали бы устойчивую политическую конструкцию, - заключил Марс Осмонкулович.
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Дорогие Кыргызстанцы! Поздравляю вас с праздником Нооруз – символом обновления, мира и тепла! С Днём возрождения, единства и созидания! Пусть в Кыргызстане всегда будет мир, справедливость и позитивные перемены! Пусть преумножатся чувства радости и счастья в каждой семье. До скорой встречи, Омурбек Бабанов *** Урматтуу Кыргызстандыктар, Жаңылануу менен тынчтыктын символу болгон Нооруз майрамыбыз менен чын дилимден куттуктайм! Бул биримдиктин жана өнүгүүнүн күнү десем да болот. Өлкөбүздө ар дайым тынчтык болсун, акыйкаттык менен өзгөрүүлөр коштосун! Ар бир үйгө бакыт консун! Майрамыбыз кут болсун! Жакында көрүшкөнчө, Өмүрбек Бабанов