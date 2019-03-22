Путин сделал щедрый подарок трудовым мигрантам из Кыргызстана

Россия приняла решение о проведении "миграционной амнистии" для граждан Кыргызстана, находящимися на российской территории незаконно. Об этом сообщает Посольство КР в РФ со ссылкой на начальника Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

Такое решение принято в рамках реализации кыргызско-российских договоренностей в преддверии предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Он, к слову, запланирован на 28 марта.

В период "миграционной амнистии" кыргызстанцы, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства РФ, имеют право до 22 апреля 2019 года беспрепятственно выехать на родину и после уже в любые сроки въехать обратно без привлечения к административной ответственности.

Посольство КР в РФ призывает граждан Кыргызстана, нарушивших сроки пребывания воспользоваться "миграционной амнистией".

Для получения подробной информации можно обратиться по телефону горячей линии посольства: + 7 925 103 29 11.