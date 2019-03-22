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Путин сделал щедрый подарок трудовым мигрантам из Кыргызстана

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- Оксана Гут
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Россия приняла решение о проведении "миграционной амнистии" для граждан Кыргызстана, находящимися на российской территории незаконно. Об этом сообщает Посольство КР в РФ со ссылкой на начальника Главного Управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

Такое решение принято в рамках реализации кыргызско-российских договоренностей в преддверии предстоящего государственного визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан. Он, к слову, запланирован на 28 марта.

В период "миграционной амнистии" кыргызстанцы, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства РФ, имеют право до 22 апреля 2019 года беспрепятственно выехать на родину и после уже в любые сроки въехать обратно без привлечения к административной ответственности.

Посольство КР в РФ призывает граждан Кыргызстана, нарушивших сроки пребывания воспользоваться "миграционной амнистией".

Для получения подробной информации можно обратиться по телефону горячей линии посольства: + 7 925 103 29 11.


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URL: https://www.vb.kg/377334
Теги:
амнистия, закон, посольство, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Владимир Путин, МВД
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Комментарии
Вб
22.03.2019, 12:58

Якуты кусают локти)))

+1
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Жалоба модератору
Нейтралитет
22.03.2019, 13:29

По большому счёту Россия проявляет заботу о КР.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
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