Какое самое главное достижение "Безопасного города"?

В Бишкеке и Чуйской области наблюдается снижение аварийности и смертности на дорогах. Об этом во время круглого стола "Потенциал развития решений в области "Безопасного города" в КР" сообщил заместитель Госкомитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

- С момента запуска проекта "Безопасного города" наблюдается снижение аварийности и смертности на дорогах. Предварительно можно сказать, проект достиг своей цели - повысить дорожную безопасность, - сказал Кубаныч Шатемиров.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД Ыманалы Саркулов прокомментировал VB.KG, что по состоянию на 1 марта число ДТП снизилось на 28%, смертность - на 52%, число раненых сократилось на 21%.

Детская смертность снизилась на 82,5%.

Напомним, первый этап проекта "Безопасного города" был запущен 12 февраля 2019 года. В ближайшее время планируется запустить вторую фазу первого этапа проекта.