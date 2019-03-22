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Lexus насмерть сбил неизвестного посреди дороги

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- Оксана Гут
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21 марта примерно в 21.30 на 15 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт возле села Алга произошел смертельный автонаезд. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Водитель 1987 г.р. на своем автомобиле Lexus RX300, направляясь с запада на восток, сбил пешехода посередине дороги.

От полученных травм мужчина на вид средних лет скончался на месте. Его тело доставили в морг Ысык-Атинского района, так как его личность не была установлена.

Водитель задержан, машина водворена на штрафстоянку.

Автонаезд занесен в ЕРПП, материалами дела занимается РОВД Ысык-Атинского района.


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URL: https://www.vb.kg/377336
Теги:
ДТП, погибшие, уголовная ответственность, Чуйская область, труп, Кыргызстан, ГУОБДД, автонаезд
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