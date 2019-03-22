Кто из водителей, даже нарушив ПДД, не будет платить штраф?

Заместитель начальника ГУОБДД МВД Ыманалы Саркулов рассказал во время круглого стола по вопросам проекта "Безопасный город", в каких случаях водителям не будут выписываться постановления о нарушении ПДД.

- Спецавтотранспорт может нарушать некоторые правила, если машина едет с включённой сигнальной системой. Сейчас направили предписания всем организациям, которые используют спецмашины, чтобы они проверили исправность сигнальных и громкоговорительных устройств, - сказал Саркулов.

Кроме того, "письма счастья" не получат водители, которые проехали на запрещающий сигнал светофора, если движение на перекрёстке регулировал сотрудник ГУОБДД и водители, которые вынуждено нарушили правила разметки.

- Если водитель выехал на короткий срок на встречную полосу, чтобы объехать другой автомобиль, который нарушает, например, правило остановки, то его штрафовать не будут. Постановление о нарушении получит водитель, который создал аварийную ситуацию, - сказал Ыманалы Саркулов.

Все нарушения ПДД, которые фиксируют камеры, установленные по проекту "Безопасный город", отсматриваются сотрудниками ГУОБДД, и они выносят окончательное решение о назначении штрафа.