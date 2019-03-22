Когда прекратится беспредел в "Манас Менеджменте"?

Происходящее в эти дни в Саха-Якутия (РФ) в очередной раз спровоцировало обсуждение на злободневную тему – почему наши сограждане вынуждены уезжать за рубеж, чтобы заработать какие-то деньги, и тем самым обеспечить себя и свои семьи, оставшиеся в Кыргызстане? На наш взгляд ответ очевиден: ресурсов в Кыргызстане много, только надо окончательно разобраться с коррупцией и расхищением госсобственности. Тогда и нашим гражданам в поисках лучшей доли уезжать не придется.

Любопытный цикл статей под названием "Контрабанда в аэропорту "Манас" сменила "крышу"?" вышел в газете "Республика". Журналисты издания проводят расследование о происходящем в ЗАО "Компания Манас Менеджмент" - дочерней компании ОАО "Международный аэропорт "Манас". Выясняется, что денег там очень много. Но идут они не на зарплаты учителям и врачам, и не на строительство больниц и школ, а на безбедную, точнее сказать, шикарную жизнь президента "Манас Менеджмента" Асана Токтосунова, его семьи и окружения.

"Республике" даже удалось найти точные суммы премий, полученных руководителем этой компании. И суммы эти впечатляют: в дополнение к зарплате (которая тоже весьма не маленькая – несколько десятков тысяч сом в месяц), в 2012 году "Манас Менеджмент" выплатил Токтосунову в качестве вознаграждения 6 454 402 сом, в 2013 году – 10 967 281 сом, в 2014 году – 11 271 484 сом, в 2015 году – 4 092 987 сом! Таким образом, зарплата руководителя "Манас Менеджмента" достигала почти МИЛЛИОНА СОМ В МЕСЯЦ! Всего же за 10 лет "Манас Менеджмент" выплатил Токтосунову больше 50 млн. сом! Для сравнения – 50 млн. сом составляет стоимость строительства под ключ школы в селе Корбу-Таш Узгенского района!

Для тех, кто не понял: "Манас Менеджмент" хоть и числится как предприятие с частной формой собственности, но является, по сути, государственной компанией: 100% акций "Манас Менеджмента" принадлежат ОАО МАМ, основными собственниками которого являются Фонд госимущества и Социальный фонд!

Кстати, о Социальном фонде: по условиям трудового договора и согласно решениям Совета директоров, Токтосунов обязан за свой счет оплачивать сборы и страховые взносы с выплачиваемого ему вознаграждения. Однако журналисты "Республики" выяснили, что социальные страховые взносы в соцфонд в размере 17,25% Токтосунов оплачивал не за счет своего вознаграждения, а за счет "Манас Менеджмента". Таким образом, компания (считай-государство) потеряла по вине Токтосунова еще 9 с лишним миллионов сом. Что это, патологическая жадность?

Кто у нас в стране, тем более в госпредприятиях, еще может похвастать зарплатой в 1 млн. сом в месяц? Не так давно депутаты громко возмущались размером вознаграждения руководства "Кыргызалтына". А ведь руководство "Кыргызалтына", "Мегакома", "Кыргызтелекома", да и самого ОАО "Международный аэропорт "Манас" - получает сущие гроши по сравнению с президентом "Манас Менеджмента" Токтосуновым! Вот кого надо пригласить в парламент на ковер к депутатам!

Для тех, кто не знает, отметим – "Манас Менеджмент" в течение многих лет является монополистом по производству и поставкам бортового питания в аэропорту "Манас". Пользуясь тем, что авиакомпаниям просто некуда деваться, Токтосунов установил максимально завышенные цены на питание: порцию питания эконом-класса "Манас Менеджмент" продает за 20 евро! 1500 сом за порцию, красная цена которой максимум 200 сом (кто летал в самолете, тот знает, что есть там нечего)! Порция питания ВИП-класса обойдется пассажиру уже в 45 евро или 3400 сом! А как вам 1 кг. вареного риса за 5 евро (380 сом)? Да таких цен даже в самых дорогущих бишкекских ресторанах нет!

Однако, по каким-то непонятным причинам, "Манас Менеджмент" не включен в реестр предприятий-монополистов. Получается, что каждый пассажир, кое-как накопивший на авиабилет, принимает участие в формировании финансового благосостояния гражданина Токтосунова, а антимонопольный комитет на этот беспредел просто закрывает глаза!

"Республика" сообщает и о других масштабных нарушениях и злоупотреблениях, связанных с выводом средств из компании. Утверждается, что "Манас Менеджмент" многие годы осуществлял закупки продуктов и посуды для бортового питания по многократно завышенным ценам в ОсОО "Аруу Девелопмент". Эта компания-посредник принадлежит жене Токтосунова - Виктории Горбенко, а директором в ней значится некий Аскар Осмоналиев - высокопоставленный сотрудник "Манас Менеджмента" и прямой подчиненный Токтосунова. Так же, в качестве примера, приводится вывод из "Манас Менеджмента" более 100 тыс. долларов США наличными (!) через зарегистрированную в Панаме оффшорную компанию Dayton Indastrial под видом оплаты за осуществление работ, которые эта компания никогда не осуществляла.

Журналисты обнаружили, что Токтосунов проигрывал в казино даже деньги "Манас Менеджмента": так, в 2011 году в казино "Дилинджер" он "поиграл" больше чем на 6 тыс. долларов США, а все расходы оплатил кредитной картой предприятия!

Нашей газете компания "Манас Менеджмент" и ее руководство тоже знакомо не понаслышке. Некоторое время назад имена президента "Манас Менеджмента" А.Токтосунова и экс-вице-президента аэропорта "Манас" Э. Акматова упоминались в СМИ в качестве организаторов схемы контрабандного ввоза авиагрузов через аэропорт "Манас", которая была обнаружена в ходе расследования одного из уголовных дел. Недостоверные сведения о весе товаров, вносимые в перевозочные документы, позволяли этим компаниям многократно занижать размер уплачиваемых таможенных пошлин, сборов и налогов, в результате чего бюджет страны недополучил сотни миллионов сом. В декабре прошлого года информация о данных нарушениях была направлена премьер-министру М.Абылгазиеву, но до сих пор никакой реакции от правительства не последовало.

А недавно выяснилось, что, будучи одним из крупных акционеров "Росинбанка", Токтосунов может быть причастен к выводу из него денег. Оказалось, что аффилированное с Токтосуновым ОсОО "Сэттори Плюс" в 2017 году получило в "Росинбанке" кредит в сумме 109 млн. сом, однако деньги не вернуло. Из-за дыры в балансе "Росинбанка", вызванного выводом средств, Нацбанк был вынужден направить на его спасение уже более миллиарда сом (!) народных денег. Кстати, директором ОсОО "Сэттори Плюс" числится Нурхалиев Адилет Асанович – коммерческий директор в "Компании Манас Менеджмент" и, опять же, прямой подчиненный Асана Токтосунова.

Со стороны г-на Токтосунова весьма любопытный подбор кадров...

Журналистам удалось выяснить не только организаторов контрабанды, но и их высокопоставленных друзей-покровителей. Так, если верить опубликованным фотографиям и документам, то Асан Токтосунов и Эрик Акматов находились под защитой экс-премьер-министра Сапара Исакова и генерал-майора милиции Талантбека Исаева (последний, будучи сотрудником МВД, даже числился в "Манас Менеджменте" в качестве вице-президента, и получил от компании беспроцентный заем в сумме 50 тыс. долларов США).

По данным VB.KG, в скором времени руководящий состав ОАО "Международный аэропорт Манас" может быть полностью переформатирован. Однако, вне зависимости от того, кто окажется у руля аэропорта, беспредел, творящийся в "Манас Менеджменте", пора прекращать.

А пока редакция VB.KG присоединяется к коллегам из "Республики" и тоже направляет официальные запросы в ОАО МАМ, Фонд госимущества, Правительство, ГСБЭП, Генпрокуратуру и Совет безопасности с одним простым вопросом – будет ли официальная реакция уполномоченных органов на вопиющие факты нарушений законодательства, обнаруженные в результате журналистского расследования? Мы требуем , как это положено по закону, провести расследование и наказать виновных. И после того, как виновные будут наказаны, а ущерб – возмещен, некоторым из наших сограждан не придется больше уезжать на заработки на чужбину.