Якутская модель рассказала о насилии со стороны мужчин-якутов

Фотомодель Полина Протодьяконова обратилась к якутским мужчинам в связи с последними событиями:

"Хочу обратиться к нашим якутским мужчинам. Не теряйте свое лицо, не поступайте неправильно, "наказывая" невиновных. Начните изменения с себя.

Очень много у нас в Якутии случаев домашнего насилия. Если бы приезжие видели уважение к местным женщинам со стороны местных мужчин, насилия с их стороны было бы меньше.

То, что произошло в Якутске - это ужасно. Но насилуют не только приезжие. Среди нас, якутов, тоже есть насильники. Меня тоже когда-то пытались затащить в машину пару раз. Среди белого дня. И это были свои якуты. Слава богу, обошлось, но факт есть факт.

Так что уважаемые наши мужчины, начните с себя. Меняйте свое поведение. Будьте защитниками, а не дикарями, которые бьют всех без разбору, стреляют из автомата в пьяном виде, ходят с оружием среди белого дня с заложником. Вот это позор нации", передает ее слова Sakhaday.ru.

Напомним, что директор студии танца "Завод" Нюргуяна Яковлева также вспомнила скандальную историю с домогательствами некоего политика к Полине:

"В 2006 году ну очень тогда большой чел самым наглым образом пытался силой затащить 19-летнюю невинную ещё Полину в свою машину, была настоящая борьба. Вот, не будь меня там, с Полиной поступили бы так же, как и с этой женщиной, (бэйэбит же дьоммут), я долгое время ОДНА пыталась добиться, чтобы эти люди ответили за свои поступки или хотя бы извинились перед Полиной, которые чуть не испортили судьбу юной девушки саха.

Вы знаете, самое смешное, сейчас один из лидеров уранхайцев "защитников" обиженных от мигрантов женщин, лично поддерживал домогательства этого чела, а самого его заметила среди сегодняшней толпы "защитников".

В 2006 году "Якутск вечерний" писал об этом вопиющем случае:

"26 декабря директор модельного агентства NY Нюргуяна Яковлева подала заявление в милицию с просьбой оградить себя и свою модель "Мисс виртуальная Якутия-2006", финалистку российского этапа конкурса "Супермодель мира-2007", финалистку конкурса "Мисс Россия-2007" Полину Протодьяконову от преследований депутата Государственной думы Михаила Ильича Эверстова.

Как рассказывает Нюргуяна, история началась еще осенью. Увидев на одном из мероприятий "Единой России" в Театре эстрады Полину, главный якутский единоросс начал оказывать назойливые знаки внимания девушке. Та, перепуганная поведением высокопоставленного поклонника, всеми силами старалась избежать общения с ним и незаметно покинуть помещение. Но помощники депутата следовали за ней повсюду, видимо, получив приказ не спускать с нее глаз.

После окончания мероприятия Эверстов пригласил Полину провести время вместе. Получив твердый отказ, попытался силой усадить девушку в свою машину. Она стала отбиваться и звать на помощь. После вмешательства директора агентства Нюргуяны Яковлевой девушку оставили в покое.

Сам политик в комментарии все отрицал:

"Все это неправда. Это дикость. Наверное, все дело в том, что я начал проводить расследование по поводу пропажи ценного груза. Я завтра вылетаю в Якутск, чтобы написать заявление о возбуждении уголовного дела против Нюргуяны Яковлевой за клевету. Что касается обвинений Полины Протодьяконовой, как говорится, без комментариев. Во-первых, я никогда в жизни не встречал Полину, не разговаривал, не знакомился с ней. Во-вторых, я семейный человек".