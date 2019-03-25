За вымогательство взятки задержаны судоисполнители

20 марта 2019 года АКС ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий при получении денежных средств в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) сомов задержаны сотрудники подразделения службы судебных исполнителей (ПССИ) Ала-Букинского района Жалал-Абадской области Д.С. и Ч.М.

Установлено, что задержанные вымогали у местного жителя денежные средства в размере 30 000 (тридцать тысяч) сомов за разрешение выезда за пределы Кыргызской Республики, так как у него якобы имеется задолженность по выплате алиментов в размере 67 000 (шестьдесят семь тысяч) сомов.

Материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП и начато досудебное производство, по признакам преступления, предусмотренного ст.326 ч.1 (вымогательство взятки) УК Кыргызской Республики.

Задержанные находятся в ИВС ГУВД г.Жалал-Абад. Ведется следствие.