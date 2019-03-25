Почему штрафы за нарушение ПДД получают бывшие владельцы авто?

В социальных сетях водители жалуются, что получают постановления о штрафах за нарушения ПДД, которые совершают новые владельцы автомобилей.

Водитель Таалай Абданбаев утверждает, что несколько лет назад продал автомобиль и переоформил документы на нового владельца. Однако с запуском проекта "Безопасный город" именно он, а не новый владелец транспортного средства, стал получать штрафы.

- В случае переоформления автомобиля в базе данных указана информация о новом владельце, но, возможно, произошел технический сбой, и в базе остались старые данные. Может быть, причина в человеческом факторе - ведь при переоформлении поля о новом и о старом владельце заполняются вручную. Сотрудник мог перепутать, - прокомментировали VB.KG в пресс-службе ГРС.

В ведомстве отметили, что разбираться с возможными сбоями в работе базы данных будут в индивидуальном порядке после обращения граждан. Пока заявок от граждан не поступало.

По всем вопросам, связанным с работой ГРС – выдача документов, удостоверяющих личность, оформление и переоформление документов на транспорт и недвижимость, архив – граждане могут обращаться на телефон доверия + 996 312 62-41-40.