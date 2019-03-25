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Почему штрафы за нарушение ПДД получают бывшие владельцы авто?

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- Екатерина Улитина
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В социальных сетях водители жалуются, что получают постановления о штрафах за нарушения ПДД, которые совершают новые владельцы автомобилей.

Водитель Таалай Абданбаев утверждает, что несколько лет назад продал автомобиль и переоформил документы на нового владельца. Однако с запуском проекта "Безопасный город" именно он, а не новый владелец транспортного средства, стал получать штрафы.

- В случае переоформления автомобиля в базе данных указана информация о новом владельце, но, возможно, произошел технический сбой, и в базе остались старые данные. Может быть, причина в человеческом факторе - ведь при переоформлении поля о новом и о старом владельце заполняются вручную. Сотрудник мог перепутать, - прокомментировали VB.KG в пресс-службе ГРС.

В ведомстве отметили, что разбираться с возможными сбоями в работе базы данных будут в индивидуальном порядке после обращения граждан. Пока заявок от граждан не поступало.

По всем вопросам, связанным с работой ГРС – выдача документов, удостоверяющих личность, оформление и переоформление документов на транспорт и недвижимость, архив – граждане могут обращаться на телефон доверия + 996 312 62-41-40.


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URL: https://www.vb.kg/377360
Теги:
ГРС, нарушения, ПДД, штраф, Кыргызстан, автомобили, Безопасный город
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Комментарии
ааа
25.03.2019, 17:53

За границей как подать заявку? 

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Жарнаков И
25.03.2019, 18:01

Уважаемый Президент,Я нахожусь за границей. Приеду только к осени. Однако, письма счастья приходят по моему адресу в Бишкеке. Я в разное время продавал 5 машин по гендоверенности. Несколько лет прошло и не помню ни номеров проданных моих машин, ни тех, кому я продал. Некому в Кыргызстане оплатить штраф или разыскать тех, кому я продал.Я думаю таких как я много. Почему бы сначала разрешить эти проблемы, а потом штрафовать. Теперь я боюсь, что когда я приеду будут конфликты с каждым из тех, кому я продал, так как штрафы будут внушительные с пенью.Я считаю, что государство должно защищать, а не провоцировать конфликты.С уважением,Жарнаков И.М.

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