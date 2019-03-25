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Где завтра в Бишкеке не будет питьевой воды

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26 марта 2019 года с 10.00 до 15.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "ХБО" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Шабдан Баатыра, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

Воды также не будет в:

- лицее №99;

- ОАО "Нур";

- АОЗТ "Алёша";

- ОАО "Бишкек-Нан";

- АО "Завод "ДСМ";

- корпорация "Ак-Марал Дизайн Сервис";

- Управлении транспортом;

- базе №3 Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия;

- Бишкекском автоучкомбинате;

- КыргызАвтоВАЗе;

- ресторане "Дасмия";

- Чуйском предприятии высоковольтных электросетей (ЧуПВЭС);

- АО "КТИ Агромаш";

- АО "Медиафарм";

- ОсОО "Кыргызмедтехника";

- автобазе департамента здравоохранения;

- Международном университете науки и бизнеса (в здании АО "Электротехник");

- типографии по ул.Горького №1"а" ("Мегамедиа");

- Кыргызском филиале ОсОО "Вычислительная техника и средства автоматизации";

- ЗАО "Айдан-фарма";

- АО "Автобытсервис";

- Чулочно-носочной фабрике.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и организации запастись питьевой водой.

Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.


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URL: https://www.vb.kg/377363
Теги:
Бишкекводоканал, водоснабжение, отключение воды, ремонт, Бишкек
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