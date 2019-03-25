Где завтра в Бишкеке не будет питьевой воды

26 марта 2019 года с 10.00 до 15.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды, сообщает пресс-служба мэрии.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "ХБО" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Шабдан Баатыра, Горького, Достоевского и линией железной дороги.
Воды также не будет в:
- лицее №99;
- ОАО "Нур";
- АОЗТ "Алёша";
- ОАО "Бишкек-Нан";
- АО "Завод "ДСМ";
- корпорация "Ак-Марал Дизайн Сервис";
- Управлении транспортом;
- базе №3 Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия;
- Бишкекском автоучкомбинате;
- КыргызАвтоВАЗе;
- ресторане "Дасмия";
- Чуйском предприятии высоковольтных электросетей (ЧуПВЭС);
- АО "КТИ Агромаш";
- АО "Медиафарм";
- ОсОО "Кыргызмедтехника";
- автобазе департамента здравоохранения;
- Международном университете науки и бизнеса (в здании АО "Электротехник");
- типографии по ул.Горького №1"а" ("Мегамедиа");
- Кыргызском филиале ОсОО "Вычислительная техника и средства автоматизации";
- ЗАО "Айдан-фарма";
- АО "Автобытсервис";
- Чулочно-носочной фабрике.
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и организации запастись питьевой водой.
Дорогие горожане! Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.