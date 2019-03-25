Налоговая служба начала принимать Единую налоговую декларацию до полуночи

Налоговые органы страны с сегодняшнего дня в целях полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам перешли на особый режим работы по приему Единой налоговой декларации.

В частности, в период с 25 по 31 марта, включая выходные дни, прием деклараций будет осуществляться с 9 часов утра до полуночи.

Налогоплательщики, которые не успевают представить декларацию в рабочие часы, могут подать ее после 18.00.

Напомним, до 1 апреля текущего года физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

До указанного срока ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

За несвоевременное представление ЕНД будет наложен административный штраф в размере 1000 сомов. А для государственных и муниципальных служащих, несвоевременно сдавших декларацию, помимо штрафа предусмотрена публикация списка этих декларантов с ее дальнейшей передачей в органы прокуратуры.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте www.sti.gov.kg.