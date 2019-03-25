Мэр Бишкека Суракматов встретился с новым Послом Китая в КР г-жой Ду Дэвэнь

В столичном муниципалитете состоялась встреча мэра столицы Азиза Суракматова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в КР госпожой Ду Дэвэнь.

Во время встречи градоначальник поздравил госпожу Ду Дэвэнь с назначением на высокий дипломатический пост и сообщил о проводимой подготовительной работе по реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек", реализуемого за счёт средств гранта КНР. Он подчеркнул, что в рамках проекта предусмотрена реконструкция 60 улиц города Бишкек, протяженностью 70,87 км.

В свою очередь посол Китая поблагодарила Азиза Суракматова за встречу и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничества в реализуемых проектах.

На встрече также присутствовали советник Посольства КНР в КР по торгово-экономическим вопросам Ли Юе, первый секретарь Посольства КНР в КР Ван Цзивэй, атташе Посольства КНР в КР Чжоу Тиншэнь и вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев.