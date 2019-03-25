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Розыск! Пропала 14-летняя Лейла!

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- ВБ
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ОВД г.Токмок разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю Сусину Лейлу Аскарджановну, 2005 года рождения, которая, 17 марта 2019 года примерно в 07:30 часов вышла из дома расположенного ул.Саадаева в г.Токмок и не вернулась.

Приметы: рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы русые, ниже плеч, глаза карие.

Была одета в спортивный костюм (брюки черного цвета, верхний костюм серо-зеленого цвета), черные мокасины.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней Лейлы Сусиной, сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД г. Токмок 0(321)60-73-63, 0-3138-6-31-02, СКМ розыск, 0709 07 21 56, 0551 102 753.

Заранее благодарим за оказанное содействие!


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URL: https://www.vb.kg/377370
Теги:
несовершеннолетние, розыск, Токмак, Чуйская область, Кыргызстан, пропал ребенок
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