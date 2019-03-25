Подростки задержаны по подозрению в жестоком убийстве

23 марта, примерно в 8:30 часов утра в службу 102 поступило сообщение об обнаружении трупа, по прибытии следственно-оперативной группы, на территории бывшей автобазы находящейся возле пересечения улиц Тоголока Молдо и Ташкентской Свердловского района г.Бишкек был обнаружен труп азиатской внешности, примерный возраст 30-35 лет с признаками насильственной смерти.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 130 ч.1 "Убийство" УК Кыргызской Республики. Назначены необходимые экспертизы.

В этот же день, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ УВД Свердловского района по горячим следам были установлены и задержаны подозреваемые Л.Н., 2000 года рождения и несовершеннолетний Р.П., 2001 года рождения, в порядке ст.ст. 98, 99 УПК Кыргызской Республики задержанные были водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек.