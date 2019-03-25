Трагедия Бурулай чуть не повторилась

Сотрудники УОБДД по Чуйской области спасли похищенную девушку, которую везли из Бишкека в Талас для принуждения вступления в брак. Подробности VB.KG рассказали в пресс-службе УОБДД по Чуйской области.

По данным правоохранительных органов, на посту "Сосновка" автотрассы Бишкек-Ош сотрудники УОБДД остановили автомобиль, который подходил под описание числящейся в угоне автомашины. Во время проверки документов, девушка в авто стала кричать и звать на помощь.

- Молодые люди, находящиеся в автомобиле, не подчинились требованиям сотрудников правопорядка, отказывались отпускать потерпевшую из машины. Тогда на место происшествия вызвали оперативную группу из числа сотрудников Джайыльского РОВД, - рассказали в пресс-службе УОБДД.

Отметим, в мае 2018 года в этом же Джайыльском РОВД произошло убийство 19-летней Бурулай. Девушку похитили с целью принудительного вступления в брак. На том же самом посту "Сосновка" автомобиль похитителей задержали сотрудники ГУОБДД, пострадавшую и подозреваемых доставили в РОВД Джайыльского района, где "жених" напал на девушку и нанес ей несколько смертельных ранений. В операции по спасению очередной жертвы похищения невест участвовал сотрудник милиции, который проходил по делу Бурулай.

В ГУВД города Бишкека VB.KG рассказали, что очередное похищение произошло 23 марта в Бишкеке на пересечении улиц Жибек Жолу и Орозбекова.

- Потерпевшая написала заявление в милицию. Данный факт зарегистрирован в реестре преступлений и проступков Первомайского района по статье 175 "Похищение человека с целью вступления в брак". Подозреваемые будут находиться в изоляторе временного содержания до решения следственного судьи о их дальнейшей мере пресечения, - сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.