Давка за халявными гамбургерами от Тимати уже началась

Судя по всему, давка за халявными гамбургерами от Тимати в связи с открытием сетевого ресторана быстрого питания Black star burger будет еще больше, чем за сковородками со скидкой во время недавней акцией одного из торговых центров.

Напомним, сегодня более тысячи человек собрались на площадке перед торговым центром Asia Mall в ожидании выступления российского рэпера Тимати. Организаторы пообещали раздать бесплатно тысячу гамбургеров.

За порядком на мероприятии следят сотрудники милиции. Пока никаких инцидентов не было. Организаторы просят отойти зрителей на шаг назад, в это время начинается давка.

А в соцсетях уже несколько дней ведется обсуждение открытия. Так, в Instagram пользователь @saparova_z написала под официальным аккаунтом Тимати:

"Если что, заранее сорри от лица всех коренных жителей Бишкека за тех, кто приехал и будет сегодня позорить".

В свою очередь пользователи из Казахстана возмущены, почему сетевой ресторан открылся в Бишкеке, а не, например, в Астане или Алматы.