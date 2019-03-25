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Давка за халявными гамбургерами от Тимати уже началась

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- Екатерина Улитина
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Судя по всему, давка за халявными гамбургерами от Тимати в связи с открытием сетевого ресторана быстрого питания Black star burger будет еще больше, чем за сковородками со скидкой во время недавней акцией одного из торговых центров.

Напомним, сегодня более тысячи человек собрались на площадке перед торговым центром Asia Mall в ожидании выступления российского рэпера Тимати. Организаторы пообещали раздать бесплатно тысячу гамбургеров.

За порядком на мероприятии следят сотрудники милиции. Пока никаких инцидентов не было. Организаторы просят отойти зрителей на шаг назад, в это время начинается давка.

А в соцсетях уже несколько дней ведется обсуждение открытия. Так, в Instagram пользователь @saparova_z написала под официальным аккаунтом Тимати:

"Если что, заранее сорри от лица всех коренных жителей Бишкека за тех, кто приехал и будет сегодня позорить".

В свою очередь пользователи из Казахстана возмущены, почему сетевой ресторан открылся в Бишкеке, а не, например, в Астане или Алматы.


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URL: https://www.vb.kg/377379
Теги:
концерт, питание, драка, Бишкек, Кыргызстан, Тимати, Бургеры
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Комментарии
Вася
25.03.2019, 19:19

Глупо, очень глупо поступила saparova_z.

Люди везде одинаковые. И в Алматы, и в Астане, и в Москве, и в Бишкеке... Если приехал Тимати, можно бесплатно на него посмотреть, послушать, да ещё и гамбургер бесплатный получить, я думаю на такую замануху в любом месте толпа соберется и будет давка.

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Наблюдатель
25.03.2019, 19:22

Как легко из обычного человека превратится в ................................... !

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Любитель халявы
25.03.2019, 19:47

Господи, что ж я пропустил то такое грандиозное шоу? Да если бы я знал только что там такое творится, то разве ж я не приехал бы туда сломя голову что есть мочи!!!

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