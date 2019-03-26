Продажа авто по доверенностям. Власти, ответьте!

В рубрику "Народная новость" редакции VB.KG приходит все больше вопросов, касающихся непереоформленных автомашин, которые в свое время были проданы по генеральной доверенности. Люди уже на грани и не знают, что делать. Ответа от властей по-прежнему нет.

Вот лишь некоторые из обращений:

"В последнее время участились случаи обращения граждан на необоснованное предъявление адмштрафов гражданам, которые несколько лет назад продали свои автомашины без оформления либо с оформлением доверенностей на других лиц, и соответственно не могут найти покупателей.

Конечно же, это недоработка властей. Нужно было установить один год срока для перерегистрации автомашин без взимания госпошлины, а по истечении одного года при отсутствии такого переоформления ставить неперерегистрованные автомашины на штрафстоянку до проведения такой перерегистрации. Власть как обычно переложила все проблемы на граждан.

Но и в этой ситуации есть выход.

Нужно ввести следующие нормы. При получении уведомления об адмштрафе бывший собственник автомашины подает заявление в орган ГАИ о том, что им эта автомашина была продана ранее. Адмштраф после этого "замораживается", и адммеры в отношении этого гражданина приостанавливаются.

Данные об этом авто вводятся в специальную электронную базу, а сотрудники ГАИ в ходе текущей контрольной работы останавливают это авто и ставят его на штрафстоянку. До тех пор, пока покупатель (реальный хозяин) этой машины не оплатит вынесенный ранее адмштраф на прежнего собственника, услуги штрафстоянки и пока не проведет перерегистрацию авто на свое имя. Всё, проблема снята!"

Эту народную новость прислал Урмат.

А это обращение прислал Жарнаков И.М.

"Уважаемый Президент,

Я нахожусь за границей. Приеду только к осени. Однако письма счастья приходят по моему адресу в Бишкеке. Я в разное время продавал 5 машин по гендоверенности. Несколько лет прошло, и не помню ни номеров проданных моих машин, ни тех, кому я продал. Некому в Кыргызстане оплатить штраф или разыскать тех, кому я продал.

Я думаю, таких как я много. Почему бы сначала не разрешить эти проблемы, а потом штрафовать. Теперь я боюсь, что когда я приеду, будут конфликты с каждым из тех, кому я продал, так как штрафы будут внушительные с пеней.

Я считаю, что государство должно защищать, а не провоцировать конфликты.

С уважением,

Жарнаков И.М."