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Люди, живущие на Ибраимова, не люди?

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- ВБ
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Убедительная просьба пустить по ул. Ибраимова (Правда) общественный транспорт от начала и до конца. Нет ни одного транспорта - ни маршруток, ни автобуса или троллейбуса. Например, чтобы добраться до Жибек-Жолу - Ибраимова от Боконбаева - Ибраимова, нужно выходить на Советскую, а это очень неудобно.

Такой круг делать приходится, когда можно было напрямую добраться. Можно ведь пустить несколько маршрутов, которые дублируют друг-друга на этом участке с Советской?

Народную новость прислала Айгул


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URL: https://www.vb.kg/377388
Теги:
маршрутки, Бишкек, общественный транспорт
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Комментарии
Бакыт
26.03.2019, 12:45

Полностью согласны. Был маршрут 122, его почему то убрали. По Ибраимова можно пустить троллейбус, там есть линии, оставшиеся с советских времен.

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Пикир
26.03.2019, 13:18

Не повезло вам, жители ул.Ибраимова. Не проживают там, наверное, высокопоставленные чины из мэрии.

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ддт
26.03.2019, 14:47

Пикир

Не повезло вам, жители ул.Ибраимова. Не проживают там, наверное, высокопоставленные чины из мэрии.

Так у них же у всех  авто, вот они и не парятся 

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