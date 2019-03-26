Люди, живущие на Ибраимова, не люди?

Убедительная просьба пустить по ул. Ибраимова (Правда) общественный транспорт от начала и до конца. Нет ни одного транспорта - ни маршруток, ни автобуса или троллейбуса. Например, чтобы добраться до Жибек-Жолу - Ибраимова от Боконбаева - Ибраимова, нужно выходить на Советскую, а это очень неудобно.

Такой круг делать приходится, когда можно было напрямую добраться. Можно ведь пустить несколько маршрутов, которые дублируют друг-друга на этом участке с Советской?

Народную новость прислала Айгул