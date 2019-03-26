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Визит Путина: Соглашение РФ с КР о военной базе претерпит изменения

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- Оксана Гут
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В повестку дня переговоров президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и России Владимира Путина вопрос открытия второй военной базы на нашей территории не включен. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента КР Данияр Сыдыков.

При этом он сообщил, что в ходе визита главы российского государства будут внесены изменения в протокол Соглашения об объединенной военной базе России в Кыргызстане от 20 сентября 2012 года.

- Переговоры еще продолжаются, поэтому детали не могу сообщить. Они станут известны, когда будет готов итоговый документ, - отметил Сыдыков.

Всего, по данным аппарата президента КР, планируется подписать около 30-ти соглашений. В частности, они касаются инфраструктуры, военно-технического сотрудничества, сельского хозяйства, транспорта, миграции.

Данияр Сыдыков также выразил надежду на то, что представителей российской делегации заинтересуют национальные проекты.

Напомним, 28 марта в Кыргызстан с официальным визитом прибудет президента России Владимир Путин. Цель визита – развитие кыргызско-российских отношений, укрепление экономического сотрудничества.

В преддверии госвизита 27-28 марта в Бишкеке пройдет 8-я кыргызско-российская межрегиональная конференция и первый форум ректоров вузов двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/377390
Теги:
визит, миграция, президент, сельское хозяйство, транспорт, трудовая миграция, Бишкек, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Владимир Путин, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
жора
26.03.2019, 12:28

Кыргызстану нужно военные техники и тесное сотрудничество в связи с тренировками и повышениями квалификации

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