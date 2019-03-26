В Бишкеке появятся МАФы! Кто это, и стоит ли их опасаться?

С открытием весеннего сезона работ, муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" озеленяет улицы города.

В динамичном ритме сотрудники предприятия восстанавливают зеленые зоны вдоль проезжей части дорог.

Столичным Зеленхозом проводятся работы по санитарной обрезке деревьев, досадке кустарников живой изгороди и восстановлению газонной части зеленых зон.

Помимо пустующих мест, газонная трава высевается на участках, где ранее располагались незаконные парковки, торговые павильоны и ларьки.

На сегодняшний день муниципальная служба провела санитарную обрезку более 1800 деревьев, посадила 7220 саженцев живой изгороди вдоль центральных улиц, обустроила более 6400 м² газона.

В планах предприятия озеленение и благоустройство некоторых объектов на пересечениях оживленных улиц с применением МАФов (малые архитектурные формы).

В рамках трехмесячного субботника, объявленного распоряжением мэра А.Суракматова работниками Зеленхоза совместно с активными горожанами за две недели посадили около 2 тысяч древесных насаждений вдоль улиц, в парках и на двух бульварах.

25 марта стартовали работы по восстановлению и благоустройству зон отдыха и созданию карманных мини скверов в столице. Работы начались сразу в двух районах города одновременно. К концу года планируется обустройство 11 зон отдыха и реконструкция зеленой части бульваров Молодой гвардии и Эркиндик.

К посадкам также готовятся однолетние цветы, которые выращиваются в данное время в оранжерейных хозяйствах Бишкекзеленхоза. В этом году служба планируется высадить 2 148 403 однолетних цветов. На столичных клумбах появятся однолетки 28 видов, более 48 сортов. Среди них такие цветы, как: тагетес, сальвия, георгин, пеларгония, тунбергия, цинерария, антирринум, агератум, бегония, колеус, катарантус, канна, седум, лобелия зональная, алиссум, стахис, портулак, каланхоэ, кохия, гацания, петуния, вербена, буксус, агава, лобелия, капуста декоративная, гипсофила. Посадки будут производиться не только в четырех районах города, но и в 5 парках, которые находятся на балансе предприятия. В прошлом году работниками предприятия было посажено 1 150 525 однолетних цветов.

В апреле открывается поливной сезон. Водным хозяйством предприятия также ведутся работы по очистке подающих магистральных каналов.