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"Смотрящий" - член ОПГ задержан за вымогательство 1,4 млн сомов

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- ВБ
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Сотрудниками 3-го управления (УБОП) СКМ МВД КР проведено задержание подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денежных средств у предпринимателя.

В марте 2019 года в органы внутренних дел поступило заявление об имевшем место факте вымогательства. В 2016 году двое мужчин, представлявшихся криминальными авторитетами, угрожая физической расправой, завладели у предпринимателя денежными средствами в сумме более чем 1 400 000 сомов.

Следственной службой ОВД Жайылского района по признакам преступления предусмотренного ст. 203 ч.2 (вымогательство) УК КР начато досудебное расследование. К дальнейшему расследованию подключились оперативники УБОП СКМ МВД КР.

23 марта 2019 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках досудебного расследования сотрудниками 3-го управления (УБОП) Службы криминальной милиции МВД КР задержан гражданин А.Д. 1984 года рождения, уроженец Чуйской области, подозреваемый в совершении противоправных деяний.

По данным Службы криминальной милиции, указанный гражданин А.Д. 1984 г.р. ранее привлекался к уголовной ответственности за сбыт наркотиков и состоит на оперативном учете МВД КР член одной из ОПГ, имеет криминальный статус – "смотрящий". Задержанный в тот же день был водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование.


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URL: https://www.vb.kg/377393
Теги:
вымогательство, наркотики, ОПГ, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан, криминал, МВД
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