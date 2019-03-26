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Водитель "Кыргызнефтегаза" показал неприличный жест авторегистратору

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- Екатерина Улитина
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Мерседес Е класса, принадлежащий компании ОАО "Кыргызнефтегаз" попал на камеру "Безопасного города". Водитель, проезжая мимо камер на скорости 117 километров в час, показал неприличный жест видеотехнике. В таком виде она его и запечатлела. Фото постановления о нарушении, выписанное ГУОБДД, было опубликовано в телеграмм-канале "Короче".

Судя по информации в постановлении, водитель превысил допустимый скоростной режим. Нарушение произошло днем 8 марта на 149-м километре автотрассы Бишкек-Ош.

Письмо счастья было доставлено в офис ОАО "Кыргызнефтегаз" в городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области.

ОАО "Кыргызнефтегаз" - единственная компания, которая представляет нефтегазовую промышленность в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/377397
Теги:
Кыргызнефтегаз, штраф, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД
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