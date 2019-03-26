Водитель "Кыргызнефтегаза" показал неприличный жест авторегистратору

Мерседес Е класса, принадлежащий компании ОАО "Кыргызнефтегаз" попал на камеру "Безопасного города". Водитель, проезжая мимо камер на скорости 117 километров в час, показал неприличный жест видеотехнике. В таком виде она его и запечатлела. Фото постановления о нарушении, выписанное ГУОБДД, было опубликовано в телеграмм-канале "Короче".

Судя по информации в постановлении, водитель превысил допустимый скоростной режим. Нарушение произошло днем 8 марта на 149-м километре автотрассы Бишкек-Ош.

Письмо счастья было доставлено в офис ОАО "Кыргызнефтегаз" в городе Кочкор-Ата Джалал-Абадской области.

ОАО "Кыргызнефтегаз" - единственная компания, которая представляет нефтегазовую промышленность в Кыргызстане.