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Атамбаев забыл сторонников, которые выходили за него на митинги?

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- Бакыт Стамов
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Экс-президент Алмазбек Атамбаев прекрасно знает Турдалы Кольбаева, про которого якобы не слышали в центральном аппарате СДПК. Об этом редакции VB.KG заявила заместитель движения "СДПК без Атамбаева" Нурбубу Кененбаева.

По ее словам, Кольбаев еще в 2009 году был полномочным представителем кандидата в президенты Атамбаева по Иссык-Кульской области.

- Именно Кольбаев был одним из активных участников Балыкчинских событий, когда в день выборов члены СДПК вышли на акцию протеста. Его и других участников митинга тогда задержали. Поэтому его не могут не знать в атамбаевском аппарате СДПК. Кольбаев решением Политсовета партии был назначен председателем организационного комитета по проведению очередного съезда СДПК, назначенного на 3 апреля текущего года, - пояснила она.

Вместе с тем Кененбаева предположила, почему вдруг о Кольбаеве могли забыть в аппарате СДПК, подчиненного экс-президенту.

- Они просто вчера все пришли в СДПК, и элементарно не знают истории. Кольбаева и многих других членов СДПК Атамбаев, будучи президентом, позабыл и бросил на произвол судьбы, хотя в свое время они пострадали за него, - добавила она.

Отметим, интернет-издание "Апрель" опубликовало слова руководителя Секретариата СДПК Таалайбека Усубалиева, который призвал сопартийцев в регионах не слушать указаний членов движения "СДПК без Атамбаева", которые готовятся провести съезд партии 3 апреля текущего года.

"Им (членам "СДПК без Атамбаева") с опозданием пришло в голову, что делегатов на съезд, претендующий на легитимность, нужно избирать в местных партийных организациях. Иначе никакой даже видимости законности своего собрания им создать не удастся. Поэтому сейчас они срочно рассылают письма от имени некого Кольбаева, которого мы в центральном аппарате партии вообще не знаем, местным партийным организациям с предложением такие конференции спешно провести. Вводят тем самым партийцев в заблуждение. В связи с этим еще раз подчеркиваю: единственный законный – 18-й съезд СДПК пройдет 6 апреля. И председателем организационного комитета по проведению съезда является Атамбаев Алмазбек Шаршенов", - написал Усубалиев.

Напомним, на президентских выборах 2009 года Алмазбек Атамбаев занял второе место, получив поддержки чуть более 8% электората. Сразу после выборов он объявил их нелегитимными и призвал своих сторонников к акциям протеста под лозунгом "За честные выборы". 23 июля 2009 года в Балыкчы прошли акции протеста сторонников СДПК, которые попытались выразить протест против массовых фальсификаций.


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URL: https://www.vb.kg/377398
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, выборы, конфликт, Кыргызстан, СДПК без Атамбаева, Нурбубу Кененбаева, Турдалы Кольбаев, Таалайбек Усубалиев, СДПК
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Комментарии
Рус
27.03.2019, 09:53

Кто такая Кененбаева? Никто для партии! Кто такой этот Колбаев? Тоже никто! Ну как они хотят доказать кому-то, что они и есть партия? Когда даже не состоят в ней! 

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манул
27.03.2019, 10:05

Кененбаева опять хочет должность и ветеранские выплаты тырить?

+1
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Пред
27.03.2019, 11:15

Атамбаев кинул своих сопартийцев и работал с максовским Сапаром, водителями телохранителями секретутками и т д, которые не имели к революции ничего общего.

-1
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John
27.03.2019, 13:16

Сдпк без Атамбаева решили воспользоваться опытом атамекен. Воры и преступники собирайтесь под знамёна сдпк без Атамбаева и будет вам крыша и счастье! Во главе знатный вор Иса.

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Фрунзе
27.03.2019, 14:20

Алкаш априори не помнит, амнезия в следствии злоупотреблением спиртным. 

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