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Рекламный столб упал на машину. Движение троллейбусов приостановлено

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- ВБ
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В связи с упавшим около Ошского рынка столбом, схемы движения троллейбусов №2, 10,14 временно изменены

В связи сложившийся ситуацией на дороге по проспекту Чуй на пересечении с улицей Кулиева из-за упавшего на машины рекламного столба, временно изменены схемы движения некоторых троллейбусных маршрутов.

Так, троллейбусы №2, №10, №14 будут временно курсировать по улице Ден-Сяопина с поворотом на улицу Интергельпо, по улице Московской до Бейшеналиевой, далее поедут по старому маршруту.

Прежние схемы движения маршрутов будут восстановлены по завершении работ ГУОБДД города Бишкек на месте происшествия.

Троллейбусное управление приносит горожанам, гостям столицы – пассажирам свои извинения за причиненные неудобства, сообщает пресс-служба мэрии.

Как случилось, что конструкция упала на транспорт, кто виноват и кого будут наказывать, представители мэрии пока не озвучивают.


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URL: https://www.vb.kg/377400
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, реклама, транспорт, Бишкек, общественный транспорт, незаконная реклама
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