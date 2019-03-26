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Сотрудники милиции присвоили крупную сумму

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- ВБ
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Выявлены факты недопоступления в бюджет денежных средств, уплаченных в качестве административного штрафа. Ранее сообщалось, что Службой внутренних расследований МВД совместно с прокуратурой г.Бишкек выявлена коррупционная схема по присвоению денежных средств, предназначенных для оплаты штрафов за административное правонарушение паспортно-визового режима иностранными гражданами. 1 миллион 40 тысяч сомов, уплаченных в виде штрафа, были присвоены. Накануне установлены другие аналогичные факты противоправных деяний коррупционного характера.

Службой внутренних расследований МВД совместно с прокуратурой Аламудунского района выявлены факты злоупотребления должностным положением ответственными сотрудниками одного из подразделений Аламудунского РОВД Чуйской области. По итогам служебного расследования в отношении двух сотрудников СПЭНМ ОВД Аламудунского района установлены факты недопоступления в бюджет 120 тысяч сомов. Проверка показала, что было составлено 12 протоколов на иностранных граждан за нарушение паспортно-визового режима, но фактически денежные средства в бюджет не поступали. Штрафы за нарушение паспортно-визового режима иностранными гражданами оплачивались через ОАО "Р."

В настоящее время выявленный факт зарегистрирован прокуратурой Аламудунского района в ЕРПП. Начато досудебное расследование по ст.320 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного Кодекса КР.


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URL: https://www.vb.kg/377402
Теги:
коррупция, Кыргызстан, уголовное дело, МВД
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