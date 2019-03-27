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Какие точки соприкосновения у молодежи Кыргызстана и России?

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26 марта 2019 г. в преддверии государственного визита Президента Российской Федерации В. В. Путина в Кыргызскую Республику в Бишкеке состоялась Кыргызско-Российская конференция на тему: "Молодежь Кыргызстана и России: новые горизонты сотрудничества".

В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша КР, руководители Федерального агентства по делам молодежи, Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР, Россотрудничества, лидеры ключевых молодежных организаций России и Кыргызстана.

Участники конференции обсудили вопросы расширения и углубления сотрудничества молодежных организаций двух стран в гуманитарной сфере, а также перспективы реализации двусторонних программ по развитию молодежного предпринимательства и волонтерства.

Юрий Ануфриев, президент Фонда "Евразийцы – новая волна":

"На сегодняшний день молодежное сотрудничество России и Кыргызстана активно развивается по линии Федерального агентства по делам молодежи при правительстве РФ, Государственного агентства по делам молодежи при правительстве КР, Россотрудничества и других молодежных организаций.

В 2017 году 180 делегатов из Кыргызстана приняли участие в 19-ом Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. В октябре 2018 года кыргызстанцы выиграли семь медалей на московском турнире по спортивным бальным танцам. 12 марта в Красноярске завершилась Всемирная зимняя универсиада, за победу в которой боролись пять юных спортсменов из Кыргызстана. Наступает новый этап в развитии двустороннего сотрудничества в образовательной сфере. В российских вузах на сегодняшний день обучается более 16 тысяч кыргызстанцев. С каждым годом квота на обучение для студентов из КР увеличивается.

На полях сегодняшней конференции предлагаем обсудить существующие и перспективные формы молодёжного сотрудничества между нашими странами и подумать о том, как сделать их более конструктивными и интересными".

Евгения Строкова, депутат Жогорку Кенеша КР:

"Активно развивающиеся и прогрессивные страны делают ставку на молодежь, потому что за ней будущее. Я считаю, что нашим странам нужно развивать сотрудничество в образовательной сфере, его нужно вывести на новый уровень. Образование всегда тесто связано с воспитанием. Учитывая совместное прошлое и совместное будущее, мы должны обратить внимание и на этот процесс. Важно разработать совместный проект, затрагивающий сферу туризма. Заниматься организацией детских, юношеских и молодежных лагерей, как в России, так и в Кыргызстане".

Николай Удовиченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Кыргызстане:

"Россию и Кыргызстан связывает желание строить совместное будущее. Участие наших стран в интеграционных процессах создает все условия и предпосылки для этого.

Вы знаете, что на днях президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о подготовке к празднованию юбилея Победы в ВОВ. Это всенародный праздник. Я хотел бы выразить признательность всем организациям, которые активно участвует в поисковых операциях, занимаются поддержкой ветеранов. Это очень важное направление.

В 2019 году мы отпразднуем 180-летие известного путешественника Николая Пржевальского. В апреле пройдут конференции, посвященные знаменательной дате. Планов много, задач еще больше. Могу вас заверить, что и посольство РФ в КР, и посольство КР в РФ будут содействовать дальнейшему укреплению двусторонних отношений".

Нуржан Бардинова, статс-секретарь Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР:

"Важно рассматривать молодежь, как активную, ответственную силу и мощный ресурс для развития страны. Государственная молодежная политика, претерпев ряд трудностей, постепенно перешла в развивающееся русло. В октябре 2018 года делегация из Кыргызстана приняла участие в российско-кыргызском молодежном форуме, который проходил в городах Москва и Томск. На мероприятии обсуждались такие темы, как молодежный туризм, молодёжное предпринимательство и волонтерство. Согласно договорённостям, достигнутым на форуме, гуманитарная миссия МГИМО РФ провела обучающий тренинг, направленный на обмен опытом в сфере волонтерской деятельности.

Сегодня мы понимаем необходимость подписания двустороннего соглашения в сфере молодежной политики, в которой будет содержаться план коммуникационных площадок, алгоритм двустороннего молодежного взаимодействия, методика обмена опытом и взаимной экспертной поддержки".

Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи:

"Федеральное агентство по делам молодежи – это всероссийский орган исполнительной власти, который занимается созданием максимального количества возможностей для самореализации молодежи в нашей стране. Одним из основных направлений нашей деятельности является взаимодействие с международными партнерами. Для того, чтобы мы могли в рамках своей деятельности осуществлять работу достаточно плотно, в России создано несколько подведомственных нам структур: Российский центр содействия молодежному предпринимательству, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Центр поддержки молодежных творческих инициатив, Российский ресурсный центр и Российский детский центр.

Прошлый год в России был назван Годом добровольца и волонтера, и для нас отрадно, что по результатам проделанной работы количество молодых людей, которые разделяют принципы добровольчества, значительно выросло. По итогам года состоялось заседание Совета Федерации, где были выслушаны и приняты инициативы добровольцев и волонтеров, которые вошли в перечень поручений Владимира Путина правительству РФ".

Мирлан Парханов, заместитель директора по вопросам молодежи Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР:

"В Кыргызстане молодежь – это люди от 14 до 28 лет. Данная категория граждан составляет около 30 процентов от общего населения страны. Если брать цифры от 0 до 28 лет – это 60 процентов. У нас население молодое и прогрессивное, большая часть молодых людей живет в регионах.

По данным международных организаций по глобальным индексам развития молодежи, КР занимает 84 место из 188 стран мира. Это неплохой показатель, но нам есть куда стремиться.

В Кыргызстане проводится много мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, поддержке молодежных инициатив, лиц с ограниченными возможностями и лиц, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Планируется создать кыргызско-российский бизнес-инкубатор. Многие наши граждане ведут активную работу в сфере бизнеса на территории стран ЕАЭС. В первую очередь кыргызстанцы страдают от недостатка информации. Создание бизнес-инкубатора будет способствовать тому, чтобы предприниматели знали законодательство России, аспекты налогообложения".

Сергей Маленко, начальник Управления по делам СНГ Россотрудничества:

"Хочу рассказать некоторые аспекты кыргызско-российского сотрудничества, которые мало известны молодежи.

В последние годы мы смогли в значительной степени продвинуться в плане инновационного сотрудничества независимых государств. В Кыргызстане нашим партнером является Министерство образования и науки, контактный ресурс – это Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Ельцина.

Кыргызско-российское сотрудничество может активно развиваться по направлениям "цифровая экономика" и "цифровое общество". В республике есть программы, в которых могут принять участие специалисты из России и стран Содружества. Точно также и специалисты из КР могут принять участие в реализации солидарных проектов на территории СНГ. Мы говорим именно о молодых специалистах в тех или иных направлениях. Мы готовы помочь в обучении и подготовке молодых кадров по цифровым навыкам, профессиям будущего.

Считаем важным продолжить практику обучающих программ по вопросам технологий и формирования инновационных технологических кластеров, и в этом направлении важна работа с госорганами по делам молодежи".

Дмитрий Иванов, начальник международного отдела Федерального агентства по делам молодежи:

"Мы договорились заключить двусторонний меморандум между Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта КР и Федеральным агентством по делам молодежи. Также общественные организации рекомендовали закрепить существующие договоренности подписанием межправительственного соглашения в сфере молодежной политики. Этот вопрос будет прорабатываться и, возможно, на одном из совместных мероприятий мы подпишем упомянутый документ.

Отрадно констатировать, что двусторонние связи находятся на высоком уровне и имеют тенденции к развитию".

Бермет Усубалиева, начальник департамента организационного развития Красного Полумесяца:

"Волонтеры являются основной рабочей силой нашей организации и принимают участие в осуществлении гуманитарной деятельности Красного полумесяца, содействуют развитию своего государства в целом. В Кыргызстане организация насчитывает около 1500 активных волонтеров, более 70 процентов – это молодежь до 30 лет. Самые популярные направления это социальное волонтерство, спортивное, культурное, экологическое. Плюс онлайн-волонтерство, волонтеры способные работать при чрезвычайных ситуациях.

При заметном росте волонтерских движений и инициатив возникла потребность в урегулировании этой сферы. На данный момент на рассмотрении у государственных органов Кыргызстана находятся два документа.

Волонтерское движение в КР является достаточно молодым явлением и находится на стадии развития. Поэтому взаимодействие с российскими коллегами мы считаем просто необходимым. Недавно в РФ был принят закон "О добровольчестве", мы были бы очень рады проработке похожего законопроекта в Кыргызстане. Необходимо продвигать совместные проекты, они помогут привлечь молодежь и будут содействовать развитию стран".

Ольга Амельченкова, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы":

"Волонтеры Победы - это одна из крупнейших волонтерских организаций Российской Федерации. Она объединяет более 200 тысяч добровольцев из больших и малых городов всей страны. Наша задача – историческое просвещение и сохранение исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Более 160 тысяч добровольцев задействованы в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы. Это акция "Бессмертный полк", парады, помощь ветеранам и т.д.

Вклад Кыргызстана в Победу очень велик. В КР эвакуировали жителей других советских городов, заводы, которые в короткие сроки смогли возобновить свою деятельность и обеспечить всем необходимым фронт. Герои Кыргызстана сражались на фронтах ВОВ и проявили доблесть и мужество. Поэтому проект, о котором я сейчас расскажу, наверняка заинтересует всех кыргызстанцев. Мы хотим к 2020 году организовать крупное мероприятие, посвященное ВОВ, и объединить тысячи молодых людей – волонтеров из разных стран мира. Мы фокусируемся на помощи ветеранам. И стараемся записать рассказы о войне из первых уст. В нашем видеоархиве уже более десяти тысяч материалов. Хотелось бы пополнить архив записями ветеранов, которые проживают в других странах. Я надеюсь, что этот проект найдет отклик в сердцах молодых кыргызстанцев, ведь наш общий долг передать эту информацию следующему поколению".

Дмитрий Блужин, заместитель директора "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи:

"Целью политики патриотического воспитания граждан является формирование национальной идентичности и национальной гордости людей к Отечеству. Сегодня много говорили о Великой Отечественной войне и, возвращаясь к истории, нельзя не сказать, что более 360 тысяч кыргызстанцев приняли участие в войне с захватчиками. Также нельзя не вспомнить о подвиге 316-стрелковой дивизии.

В 2017 году Советом глав государств СНГ было принято решение объявить 2020 год Годом 75-летия ВОВ. В этой связи будет реализован масштабный комплекс мероприятий в сфере добровольчества. Мы координируем работу по волонтерскому сопровождению этих событий, и приглашаем к участию наших коллег из Кыргызстана".

В рамках конференции отдельное внимание было уделено вопросам реализации государственной молодежной политики в Кыргызстане и России, в том числе – теме использования системы "социальных лифтов" для реализации потенциала представителей молодежи в экономической, социально- политической и общественных сферах.

Участники конференции сошлись во мнении о необходимости укрепления и расширения взаимодействия в рамках двусторонних программ по развитию молодежного предпринимательства и волонтерства.

В ходе конференции достигнута договоренность о проведении в июле 2019 года первого Форума молодых лидеров России и Кыргызстана, который по предложению кыргызской стороны пройдет на озере Иссык-Куль.


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URL: https://www.vb.kg/377406
Теги:
молодежь, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество, Юрий Ануфриев
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