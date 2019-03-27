Хабиба Нурмагомедова назвали трусом

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диас в Instagram-аккаунте обвинил россиянина Хабиба Нурмагомедова в трусости, пишет Lenta.ru.

"Хабиб прячется в страхе от того, что я выбью из него все дерьмо. [Ирландцу Конору] Макгрегору я уже надрал задницу дважды", - заявил боец, отметив, что ждет поединка с ним.

Не все поддержали такой залихватский настрой Диаса. Известный в США актер и каскадер Крис Понтиус написал: "Нейт, ты мне нравишься, но это просто смешно".

К слову, Диас не первый раз критикует Нурмагомедова. В 2015 году на турнире WSOF 22 между спортсменами произошла стычка, которая вылилась в драку между их командами. 12 марта 2019-го Диас высмеял россиянина за фотографию в ванной с друзьями.

В последний раз американец выходил в октагон в 2016 году, тогда он проиграл Макгрегору судейским решением. В первом поединке против ирландца он оказался сильнее. Всего за карьеру Диас провел 30 боев, победил в 19-ти и проиграл в 11-ти.