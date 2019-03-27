"Северэлектро" отключит в Бишкеке 8 000 абонентов

В пятницу, 29 марта, автоматизированная информационно-измерительная система контроля и учёта электроэнергии ОАО "Северэлектро" произведёт в городе Бишкеке дистанционное отключение 8 000 бытовых абонентов за несвоевременные платежи на сумму 12,5 млн. сом

Во избежание неудобств в нерабочие дни 30 и 31 марта, "Северэлектро" призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию заблаговременно.

Напоминаем, ОАО "Северэлектро" принимает платежи в режиме реального времени. Информация об оплате счета за электроэнергию в платежных терминалах "Quickpay", "АсИсНур", "UMAI", "Terempay", "KICB", "БТА Банк", в том числе через электронные кошельки "UMAI", "Элсом", кассах "Айыл Банка", "Дос Кредо Банка", "БТА Банка", ГП "Кыргызпочтасы" появляется в базе данных "Северэлектро" моментально в режиме реального времени.

Электроснабжение потребителей с так называемыми "умными" счетчиками, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, подключается после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро". Далее с сервера автоматизированная система без участия человека посылает сигнал на подключение прибора учета абонента.