Очередные члены ОПГ задержаны в Бишкеке

26.02.2019 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка К.Д. о принятии мер в отношении мужчины по имени К., который, войдя в доверие, обманным путем взял деньги в сумме 60 000 сомов и 1 700 долларов США для предоставления ТНП (товары народного потребления - ред.), после чего скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 204 УК Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сотрудниками СКМ ГУВД г.Бишкек в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый А.К., 1979 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, ранее неоднократно судим, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

И еще один эпизод.

27.12.2018 года в УВД Свердловского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка А.Р. о принятии мер в отношении неустановленных лиц, которые путем взлома замка входной двери дома по ул.Осмонкулова г.Бишкек вынесли из дома металлический сейф с документами и скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК Кыргызской Республики (старая редакция).

Сотрудниками СКМ ГУВД г.Бишкек при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории столицы был задержан подозреваемый Д.А., 1995 года рождения, уроженец Таласской области, ранее неоднократно судим, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия на установление причастности задержанных к другим преступлениям.