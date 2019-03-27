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Очередные члены ОПГ задержаны в Бишкеке

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26.02.2019 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка К.Д. о принятии мер в отношении мужчины по имени К., который, войдя в доверие, обманным путем взял деньги в сумме 60 000 сомов и 1 700 долларов США для предоставления ТНП (товары народного потребления - ред.), после чего скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 204 УК Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Сотрудниками СКМ ГУВД г.Бишкек в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый А.К., 1979 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, ранее неоднократно судим, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

И еще один эпизод.

27.12.2018 года в УВД Свердловского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась гражданка А.Р. о принятии мер в отношении неустановленных лиц, которые путем взлома замка входной двери дома по ул.Осмонкулова г.Бишкек вынесли из дома металлический сейф с документами и скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК Кыргызской Республики (старая редакция).

Сотрудниками СКМ ГУВД г.Бишкек при проведении оперативно-розыскных мероприятий на территории столицы был задержан подозреваемый Д.А., 1995 года рождения, уроженец Таласской области, ранее неоднократно судим, состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия на установление причастности задержанных к другим преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/377415
Теги:
ГУВД, СИЗО, Джалал-Абадская область, кража, мошенничество, ОПГ, Таласская область, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Жеглов
27.03.2019, 13:43

Не членов а головы надо сажать

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Мика Мамаев
27.03.2019, 15:30
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Комментариев: 273

Жеглов

Не членов а головы надо сажать

Убоп отчитывается что ли,куда ни глянь всех в ОПГ причисляют,,,а настоящие ОПГ наверн в масле катается,,)

0
Цитировать
Жалоба модератору
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