В "Манасе" задержан очередной "золотой" контрабандист

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств, сотрудниками ОБК и НТП Таможни "Манас" в зале вылета международного аэропорта "Манас" 14.03.2019 года примерно в 19:30 часов во время прохождения контроля на рейс по маршруту Бишкек-Алмата-Дели, была задержана гр. Кыргызской Республики И.Г.

В ходе досмотра были обнаружены 2 (два) изделия из желтого металла в виде браслетов с признаками кустарного производства общим весом 424,50 грамм.

Данный факт зарегистрирован в ЖУИ по признакам нарушения законодательства Кыргызской Республики, определяющих порядок вывоза с территории КР драгоценных металлов, выразившегося в не заявлении в таможенном отношении, имеющихся изделий изготовленных из драгоценного металла (в виде браслетов).