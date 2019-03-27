Граждане Китая получили визы по поддельным документам

28 февраля 2019 года ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконной миграции, совместно с ДКС МИД КР выявлен факт получения электронной визы КР для граждан КНР на основании фальсифицированных документов ОсОО "Алтын Бугу – Золотой Олень".

Установлено, что данная организация в качестве одного из документов, удостоверяющих введения легальной деятельности, предоставила поддельную справку из Узгенского районного управления социального фонда, подтверждающие социальные отчисления.

17 марта 2019 года данный факт был зарегистрировано в ЕРПП по статье 232 УК КР (уклонение от уплаты налогов).

Собранные материалы переданы в УГСБЭП по Ошской области. В настоящее время проводится досудебное производство.