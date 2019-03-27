Финпол нашел очередной контрабандный Lexus в Кыргызстане

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП по Токтогульскому району и городам Майлуу-Суу, Таш-Комур, Кара-Куль Джалал-Абадской области, в рамках ранее выявленной коррупционной схемы по ввозу дорогостоящих автомашин на территорию Кыргызской Республики (Таможенного союза) без уплаты соответствующих таможенных платежей в бюджет государства, выявлен факт экономической контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Финпола.

Так, в ходе соответствующих мероприятий установлено, что в 2015 году гражданином "К.Ш." через КПП "Чалдовар" в Кыргызстан была ввезена автомашина марки Lexus GX-470, которая в дальнейшем была зарегистрирована в РЭО ДРТС и ВС по Аламудунскому району.

Согласно ответа Северо-Восточной таможни, сведения о таможенном оформлении вышеуказанной автомашины в базе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) отсутствуют То есть внедорожник не был растаможен на территории Евразийского Экономического Союза.

Также из РЭО ДРТС и ВС по Аламудунскому району получены заверенные копии документов указанной автомашины, послуживших основанием для ее первичной регистрации.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статьям 223 (экономическая контрабанда) и 230 (уклонение от уплаты таможенных платежей) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Предварительный ущерб государственному бюджету от контрабандного ввоза указанной автомашины составил более 1 миллиона сомов.

В настоящее время ведется досудебное производство.