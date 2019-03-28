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Ипотечное мошенничество: У Нацбанка пока связаны руки

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- Оксана Гут
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У Национального банка нет законных полномочий проверить "расплодившиеся" в стране так называемые жилищные кооперативы. Поэтому гарантий для граждан, воспользовавшихся альтернативами ипотечных кредитов, никаких нет. Пайщики могут стать жертвами мошенников и остаться без жилья и денег.

Люди должны помнить, что не бывает "бесплатного сыра", отметила в разговоре с VB.KG официальный представитель НБКР Аида Карабаева.

- Когда вам обещают бесплатные квартиры, кредиты по нулевым ставкам – нужно обращать внимание на наличие разрешительных документов от уполномоченных органов. К примеру, ломбарды проходят регистрацию в Госфиннадзоре, у обменок нужно спрашивать лицензию. Только в случае их регистрации, если граждан обманули, мы сможем разобраться и привлечь к ответственности. Когда компании нам подают документы, мы смотрим, каков их капитал, как они собираются работать, где офис, какое руководство, ни мошенники ли они. Только потом даем лицензию и осуществляем надзор. А жилищные кооперативы – мы не можем сказать, что это, кто такие, - уточняет Карабаева.

С ее слов, картина складывается такая, что некоммерческие кооперативы, предлагающие населению вложить деньги и стать пайщиком с целью приобретения жилья, не лицензированы Национальным банком. Они работают по принципам финансовых пирамид и создаются стихийно, без каких-либо разрешительных документов. Поэтому главный финансовый регулятор страны может только предупреждать население не попасться на удочку мошенников.

- Пока мы может лишь выпускать социальные ролики, обращаться с сообщениями к населению. Призываем быть осторожными при принятии решения о вложении своих денежных средств и запрашивать у кооперативов, предлагающих финансовые услуги, разрешительные документы уполномоченных органов на ведение деятельности. Сейчас в Жогорку Кенеш обсуждается закон о жилищно-сберегательных кредитных компаниях, который и должен урегулировать деятельность подобных компаний, позиционирующих себя как альтернатива потребительским и ипотечным кредитам. Когда он будет принят, мы внесем изменения в свои подзаконные акты и эти финансовые учреждения подпадут под наше ведение, - сообщила представитель Нацбанка.

Для справки: В мировой практике наиболее распространённым видом финансовых пирамид является форма, в которой гражданам предлагают программы на приобретение автомобилей, квартир, земельных участков и т.д. и требуют внести от 5% до 30% от суммы, а оставшуюся часть организация обещает внести за счет постоянного притока новых клиентов. При этом приобретенное имущество оформляется на кооператив, а не на участника, внесшего средства.


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URL: https://www.vb.kg/377426
Теги:
закон, ипотека, кредит, мошенничество, финансовая пирамида, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, НБКР
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