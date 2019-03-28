Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

Не ошибусь если назову приезд Путина событием года, наш народ ждет инвесторов. Надеемся, что двух сторонняя соглашения принесут обоим странам плодотворной пользы...
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 марта, с государственным визитом прибыл в Кыргызстан.
В международном аэропорту "Манас" Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретил Президента Владимира Путина.
Церемония официальной встречи состоится в государственной резиденции "Ала-Арча".
Главы двух государств проведут переговоры в узком составе, далее состоятся кыргызско-российские переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.
По итогам переговоров ожидается подписание совместных документов.
Президенты Кыргызстана и России сделают совместное заявление для прессы.
Также планируется участие Глав государств в 8-й кыргызско-российской межрегиональной конференции и посещение дома-музея Ч. Айтматова.