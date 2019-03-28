Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Кыргызстан

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 28 марта, с государственным визитом прибыл в Кыргызстан.

В международном аэропорту "Манас" Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков встретил Президента Владимира Путина.

Церемония официальной встречи состоится в государственной резиденции "Ала-Арча".

Главы двух государств проведут переговоры в узком составе, далее состоятся кыргызско-российские переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций двух стран.

По итогам переговоров ожидается подписание совместных документов.

Президенты Кыргызстана и России сделают совместное заявление для прессы.

Также планируется участие Глав государств в 8-й кыргызско-российской межрегиональной конференции и посещение дома-музея Ч. Айтматова.