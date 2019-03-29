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С загрязнением воздуха в Бишкеке хотят бороться сокращением маршруток

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- ВБ
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Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) в рамках реализации плана краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек на 2019 год с помощью многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (дрон) и специальных пылемерных аппаратов провели замеры атмосферного воздуха в некоторых районах столицы.

В этот раз отобраны пробы атмосферного воздуха на перекрестках Чуй-Манаса, Чуй-Фучика, Жибек-Жолу - Элебесова, а также в жилмассивах Ак-Босого, Колмо, Дордой, Келечек и Тендик.

Замеры атмосферного воздуха проводятся по 10 компонентам - трем видам частиц пыли и семи газам: диоксид серы, диоксид азота, диоксид углерода, аммиак, сероводород, сумма углеводородов и другие.

По результатам проведенных испытаний в отобранных пробах атмосферного воздуха обнаружены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) на пересечении проспектов Чуй-Манаса по диоксиду азота - 1,7 раза, взвешенные вещества: РМ2,5-2,3 раза, РМ10-1,6 раза. На Чуй-Фучика диоксиду азота - 1,46 раза, взвешенные вещества: РМ2,5-2,0 раза, РМ10 - 2,2 раза и общая пыль-2,4 раза. На Жибек-Жолу-Элебесова по диоксиду азота-1,26 раза.

В жилмассиве Ак-Босого взвешенные вещества: РМ2,5-1,6 раза.

В жилмассиве Колмо по диоксиду азота-1,4 раза, взвешенные вещества: РМ2,5-1,3 раза, РМ10-1,1 раза и общая пыль-1,1 раза.

В жилмассивах Дордой, Келечек и Тендик превышений ПДК не обнаружено.

В целях исследования загрязнения атмосферного воздуха в г.Бишкек сотрудники ГАООС и ЛХ в рамках реализации плана краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек на 2019 год в ближайшее время намерены собрать пробы воздуха и в других центральных улицах, во всех микрорайонах и жилмассивах г.Бишкек.

План краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек на 2019 год состоит из 12 пунктов. Одним из основных пунктов данного плана является усиление рейда в местах незаконной парковки (в особенности возле рынков, крупных торговых центров, административных и общественных зданий), регулирование движения автотранспортных средств, особенно в час пик инспекторами дорожного движения центральные улицы города, улучшение управления общественным транспортом, для разгрузки центральной части города путем оптимизации и сокращения количества микроавтобусов из городского маршрута, одновременной их замены автобусами большей вместимости на газовом топливе, а также обновление троллейбусного парка и увеличение их количества и троллейбусных линий.

Помимо этого усиление контроля по замеру выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автостранспортных средств, проведение мониторинга и видеонаблюдения над объектами, оказывающими вредное воздействие на окружающую среду с помощью многофунциональных беспилотных летательных аппаратов (дрон), усиление контроля за хозяйствующими субъектами, жилыми домами, саунами и банями по исключению сжигания в печах и котлах отходов производства (швейного производства, автомобильных масел, изделий из пластмассы, каучука, резины автомобильные покрышки, камеры и др.).

Все выявленные факты правонарушений на предмет загрязнения экологии и окружающей среды, а также нарушений правил дорожного движения, незаконных парковок, пробок будут направлены соответствующие государственные органы (Госэкотехинспекцию, МВД, ГУОБДД и др.) для принятия оперативных мер для привлечения к административной ответственности виновных лиц.

Необходимо отметить, что автотранспорт в настоящее время является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно общих объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тонн, из которых 180 тыс. тонн загрязняющих веществ приходится на автотранспортные средства. Промышленные выбросы составляют только 10% от валового сброса загрязняющих веществ, а почти 90% поступает от автотранспорта. В отработанных автомобильных газах идентифицировано более 60 органических соединений загрязняющих веществ выбрасываемых в окружающую среду.

В связи сложившимися ситуациями ГАООС и ЛХ включил план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха на территории города Бишкек вопрос оптимизации и сокращения количество микроавтобусов из городского маршрута, при одновременной замене автобусами большой вместимости и газовых автобусов, а также обновления троллейбусного парка и увеличение их количества и количества троллейбусных линий.


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URL: https://www.vb.kg/377435
Теги:
экология, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, ГАООС и ЛХ
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